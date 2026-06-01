Nükleer Saldırılar Kabul Edilemez

01.06.2026 12:46
UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan saldırıyı 'ciddi bir olay' olarak nitelendirdi.

VİYANA, 1 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, "nükleer kaza riskinin son derece yüksek" olması nedeniyle bu tür saldırılara son verilmesi gerektiğini söyledi.

Grossi pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, cumartesi günü Zaporijya Nükleer Santrali'ne düzenlenen saldırıyı, temel nükleer güvenlik ilkelerini tehlikeye atan "ciddi bir olay" diye niteledi.

Grossi, bir insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğu bildirilen Zaporijya Nükleer Santrali'nde incelemeler yürüten UAEA ekibinin, türbin binasının dışındaki metal erişim kapağının hasar gördüğünü ve zemine dağılmış şekilde enkaz ve yanmış fiber optik parçaları tespit ettiğini belirtti.

Ekip, gözlemlerinin ardından hasara bir İHA saldırısının yol açmış olabileceği sonucuna vardı.

Türbin binasında yapılması planlanan sonraki denetimin yakınlarda tespit edilen İHA faaliyetleri ve silah sesleri nedeniyle kesintiye uğradığını bildiren UAEA, uzmanların sahadaki radyasyon seviyelerinin normal seyrettiğini doğruladığını bildirdi. Ölçümlere göre an itibarıyla herhangi bir radyolojik tehdit bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Zaporijya, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

