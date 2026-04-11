TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Filistin'i Savunmak İstanbul'u Savunmak Gibidir'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gazzeli Anne ve Çocuklar İçin Dünyaya Ses Ver' temalı 'Hilal'in Işığında' Karma Sanat Sergisi'nin açılışına katıldı. Programda konuşan Kurtulmuş, Filistin davasının Türk milleti için milli bir dava olduğunu belirterek, 'Bugün kim unutursa unutsun, dünyanın bütün milletleri sırt çevirirse çevirsin, bizim milletimiz asla Filistin davasına sırt çevirmeyecek, asla Filistin halkını hiçbir şart altında yalnız bırakmayacaktır. Filistin'i savunmak İstanbul'u savunmak gibidir. Kudüs'ü savunmak Ankara'yı savunmak gibidir' dedi.

Kurtulmuş, Türk Kızılay'ı övgüyle anarak, kurumun milletin merhametini ve yardımlaşmasını dünyaya yansıtan önemli bir kuruluş olduğunu ifade etti. Serginin, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde ve Türk Kızılay iş birliğiyle hayata geçirildiğini, Gazze'deki kadın ve çocuklara yardım amacıyla düzenlendiğini ve 20 Nisan'a kadar ziyaret edilebileceğini belirtti. Sergiden elde edilen gelirin, bölgedeki insani yardım çalışmalarına aktarılacağını vurguladı.

Kurtulmuş, Filistin davasının zaferinin mutlaka geleceğine inandığını söyleyerek, 'Zaferi illa bugün, illa gözümüzün gördüğü günde değil, yaptığımız samimiyetli her gayretin sonunda Allah'ın mukadder kılacağını bilerek hareket edeceğiz ve mutlaka zafere ulaşacağız. Filistin davasının yarım kalması asla düşünülemez, kabul edilemez' diye konuştu. Açılış törenine, Kurtulmuş ve eşinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Kızılay yetkilileri, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi, toplam 241 sanatçının 300 eseriyle destek verdiği ve Gazze ile umut temalarını işleyen bir koleksiyondan oluşuyor. İstanbul'dan sonra gezici bir kimlik kazanacak olan sergi, Türkiye'nin 7 bölgesindeki 7 farklı ilde daha ziyarete açılacak. Sergiden elde edilecek tüm gelir, Gazze'deki kadın ve çocuklara yönelik yardım çalışmalarına katkı sağlamak için kullanılacak.