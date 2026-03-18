Nurdağı'nda Fırın Denetimleri

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde fırınlar denetlendi.

Nurdağı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Halk sağlığının korunması ve hijyen standartlarının sağlanması amacıyla yapılan kontrollerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, gramajları ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Denetimlere ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.