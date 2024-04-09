Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama

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Nuri Alço'nun son durumu hakkında açıklama

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Sungur:

"Şu aşamada hayati tehlikesi bulunmuyor"

Burcu Alço: "Bizlerden dualarınızı esirgemeyin"

ESKİŞEHİR - Yoğun bakımda tedavisi devam eden Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi veren Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, "Sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz" dedi.

Oynadığı Yeşilçam filmleriyle Türk sinema tarihine adını yazdıran Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşarak yakınları tarafından Acıbadem Eskişehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulantı ve halsizlik şikayetleri ile hastaneye kaldırılan Alço, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ünlü sanatçı, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı.

"Şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor"

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi veren Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, "Sanat dünyamızın önemli isimlerinden Nuri Bey'i hastanemizde misafir etmekteyiz. Nuri Bey, Pazar günü itibariyle özel bir hastaneden, hastanemize nakil aldık. Temel olarak 3 problemi var. İlk problemi ve esas olarak başlangıç aşamasında nörolojik sıkıntılar vardı. Bulantı, kusma şikayetiyle çekilen MR'la beyin arka bölgesinde milimetrik bir kanlanma olan alan vardı. Ama şu an itibariyle bu problem açısından stabil seyretmekte. Bir güç kaybı yok, konuşmasında bir problemi yok. Bu anlamda stabil. Tedavisini almakta. Diğer bir sıkıntımızda daha önce de Nuri Bey'in bir by-pass operasyonu ve bir kalp kapağı operasyonu geçirme öyküsü var. Bu nedenle kalbin bir ritim bozukluğu ve atım problemiyle alakalı sıkıntılarımız vardı. Bunlarla ilgili gerekli tedaviler yapılmakta. İdrar söktürücü tedavisiyle, ritim bozukluğu tedavisiyle şu aşamada bu noktalarda da stabil durumdayız. Bugün ziyaret ettiğimizde konuşabiliyor, daha rahat nefes alıyor. Daha önce Spap dediğimiz cihaza bağlı olarak aldığı oksijen tedavisi şu aşamada aralıklı olarak devam ediyor. Bu anlamda da stabil durumdayız. Bir diğer problemi de bu kalp problemi neticesinde de akciğerinde bir enfeksiyon durumu mevcut. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisini alıyor. Bu noktada da yine stabil durumdayız. İşin açığı Cuma günü başlayan olaylar silsilesi bugün itibariyle daha stabil, daha iyi durumda olduğunu belirtebilirim. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor dediğim gibi bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor, morali çok iyiydi. Sevenlerine selamını özellikle iletti" dedi.

"Bizim için çok zor bir süreç"

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço ise yaptığı açıklamada, sevenlerinden dua isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanımız Fahrettin Koca, Sayın Başhekimimiz Mustafa Bey, tüm sağlık çalışanlarımız, herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok zor bir süreç bu bizim için. Dualarınızı esirgemeyin bizlerden çünkü Nuri benim için, ailesi için ve tüm sevenleri için çok kıymetli, çok değerli bir kişilik. Tek ricamız dualarınızı eksik etmeyin."