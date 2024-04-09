Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun yoğun bakımda tedavisi devam ederken, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Sungur, hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi Burcu Alço ise dualarınızı eksik etmeyin çağrısı yaptı.

09.04.2024 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nuri Alço'nun son durumu hakkında açıklama

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Sungur:

"Şu aşamada hayati tehlikesi bulunmuyor"

Burcu Alço: "Bizlerden dualarınızı esirgemeyin"

ESKİŞEHİR - Yoğun bakımda tedavisi devam eden Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi veren Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, "Sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz" dedi.

Oynadığı Yeşilçam filmleriyle Türk sinema tarihine adını yazdıran Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşarak yakınları tarafından Acıbadem Eskişehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulantı ve halsizlik şikayetleri ile hastaneye kaldırılan Alço, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ünlü sanatçı, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı.

"Şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor"

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi veren Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, "Sanat dünyamızın önemli isimlerinden Nuri Bey'i hastanemizde misafir etmekteyiz. Nuri Bey, Pazar günü itibariyle özel bir hastaneden, hastanemize nakil aldık. Temel olarak 3 problemi var. İlk problemi ve esas olarak başlangıç aşamasında nörolojik sıkıntılar vardı. Bulantı, kusma şikayetiyle çekilen MR'la beyin arka bölgesinde milimetrik bir kanlanma olan alan vardı. Ama şu an itibariyle bu problem açısından stabil seyretmekte. Bir güç kaybı yok, konuşmasında bir problemi yok. Bu anlamda stabil. Tedavisini almakta. Diğer bir sıkıntımızda daha önce de Nuri Bey'in bir by-pass operasyonu ve bir kalp kapağı operasyonu geçirme öyküsü var. Bu nedenle kalbin bir ritim bozukluğu ve atım problemiyle alakalı sıkıntılarımız vardı. Bunlarla ilgili gerekli tedaviler yapılmakta. İdrar söktürücü tedavisiyle, ritim bozukluğu tedavisiyle şu aşamada bu noktalarda da stabil durumdayız. Bugün ziyaret ettiğimizde konuşabiliyor, daha rahat nefes alıyor. Daha önce Spap dediğimiz cihaza bağlı olarak aldığı oksijen tedavisi şu aşamada aralıklı olarak devam ediyor. Bu anlamda da stabil durumdayız. Bir diğer problemi de bu kalp problemi neticesinde de akciğerinde bir enfeksiyon durumu mevcut. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisini alıyor. Bu noktada da yine stabil durumdayız. İşin açığı Cuma günü başlayan olaylar silsilesi bugün itibariyle daha stabil, daha iyi durumda olduğunu belirtebilirim. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor dediğim gibi bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor, morali çok iyiydi. Sevenlerine selamını özellikle iletti" dedi.

"Bizim için çok zor bir süreç"

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço ise yaptığı açıklamada, sevenlerinden dua isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanımız Fahrettin Koca, Sayın Başhekimimiz Mustafa Bey, tüm sağlık çalışanlarımız, herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok zor bir süreç bu bizim için. Dualarınızı esirgemeyin bizlerden çünkü Nuri benim için, ailesi için ve tüm sevenleri için çok kıymetli, çok değerli bir kişilik. Tek ricamız dualarınızı eksik etmeyin."

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Mustafa Sungur, Eskişehir, Nuri Alço, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Arsenal berabere kaldı
    00:32 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Arsenal berabere kaldı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk gününde Real Madrid, Manchester City ile 3-3 berabere kalırken, Arsenal-Bayern Münih maçında taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Manchester City - Real Madrid ve Bayern Münih - Arsenal eşleşmelerinde ikinci maçlar 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

  • Uğur Dündar'ın yalanladığı
    00:27 Uğur Dündar'ın yalanladığı "TRT Genel Müdürü" iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar arasındaki polemik alevleniyor. Eski CHP liderinin Uğur Dündar'la ilgili gündeme getirdiği, "TRT Genel Müdürü" iddiası dikkat çekti. Söz konusu iddiaya ünlü sanatçı Tarık Akan'ın 12 Eylül dönemini anlattığı kitabında yer verdiği ortaya çıktı.

  • Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a sert sözlerle yanıt verdi
    00:21 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a sert sözlerle yanıt verdi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu için seçimlerin kaybedildiği iddialarına cevap vererek, kardeşliği dinamitlemeye müsaade etmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, siyasi rüşvet iddialarına susacağını ancak 6'lı masa bileşenlerine yapılan suçlamalara sessiz kalmayacağını ifade etti.


00:27 Uğur Dündar’ın yalanladığı “TRT Genel Müdürü“ iddiası Tarık Akan’ın kitabında ortaya çıktı Uğur Dündar'ın yalanladığı "TRT Genel Müdürü" iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı
22:52 Bakan Bolat’tan, “İsrail’e yeni yaptırımlar gelir mi“ sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bakan Bolat'tan, "İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi?" sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır
21:15 “İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor“ iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama "İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor" iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İsrail“ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail" çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
00:12 Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdı Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı
22:32 Pençe-Kilit Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de “Esenyurt“ çatlağı Eski başkan “İşçi kıyımı yapıldı“ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de "Esenyurt" çatlağı! Eski başkan "İşçi kıyımı yapıldı" deyip yerine gelen ismi topa tuttu
18:28 İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener’in hayır duasını aldım İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener'in hayır duasını aldım
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan ’’Refah’’ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ''Refah'' mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 00:45:23. #1.12#
SON DAKİKA: Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement