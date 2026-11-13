Nuri Aslan, Saraçhane tapusunun Vakıflara geçtiğini, kiracı olacaklarını söyledi - Son Dakika
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Nuri Aslan, Saraçhane tapusunun Vakıflara geçtiğini, kiracı olacaklarını söyledi

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Nuri Aslan, Saraçhane tapusunun Vakıflara geçtiğini, kiracı olacaklarını söyledi
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Nuri Aslan, Saraçhane tapusunun Vakıflara geçtiğini, kiracı olacaklarını söyledi
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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Saraçhane binasının tapusunun Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçtiğini açıkladı. Aslan, 'Allah'ın izniyle kendi yerimizde kiracı olacağız' dedi.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kullanımında olan Saraçhane binası Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan Forsa Performans Sanatları Merkezi açılışı programda "Duymamışsınızdır diye söylüyorum. Oturduğumuz Saraçhane binasının tapusunu da bizden aldılar. Allah'ın izniyle kendi yerimizde kiracı olacağız" dedi.

İBB kullanımında olan pek çok taşınmazı devralan Vakıflar Genel Müdürlüğü İBB'nin Saraçhane binasının devri içinde Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvuru yapmıştı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan katıldığı Haliç Tershanesi'nde yapımı tamamlanan Forsa Performans Sanatları Merkezi açılışı programda yaptığı konuşmada Saraçhane binasının tapusunun Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçtiğini açıkladı.

Aslan konuşmasında şunları söyledi:

"ALLAH'IN İZNİYLE KENDİ YERİMİZDE KİRACI OLACAĞIZ"

"Bukoleon Sarayı'nı restore ediyoruz. Bir taraftan Anemas Zindanlarını restore ediyoruz ve gece gündüz mücadele ediyoruz. Sonuçta ne oluyor? Feshane'yi yapıyoruz. Rumeli Hisarı'nı ayağa kaldırıyoruz. Rumeli Hisarı'nın 1452'de tam 4 ay içinde yapıldığını biliyor muydunuz? Fatih emrediyor. Diyor ki buraya bir Rumeli Hisarı'nı dikelim. Anadolu Hisarı'yla Bizans'ı fethedeceğiz. Dolayısıyla Karadeniz'den gemi gelmesin. Boğazlar Sözleşmesi'ni asla unutmayın. Montrö bizim önemli bir senedimizdir. Lozan Anlaşması'nın kıymeti kadar olmayabilir ama Montrö bizim devlet bütünlüğümüzün önemli bir belgesidir. Dolayısıyla o gün Rumeli Hisarı'nı 4 ayda buraya yaptırıyor. İşte biz bunların tamamını ayağa kaldırıyoruz. Sonra ne oluyor? Soracaksınız. Bir sabah kalkıyoruz. O Yedikule Gazhanesine 1 milyar lira harcayıp ayağa kaldırıyoruz. Sabahleyin kalkıyoruz bakıyoruz. Yani adalet mülkün temelidir diyoruz. Tapunuz varsa her şey garanti altındadır. O Yedikule Gazhanesi başka birinin üstüne geçmiş. Kimin? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün. İşte dolayısıyla peki bu bizi üzüyor mu? Asla. Biz Cumhuriyet'in çocuklarıyız. Dününe, bugününe, yarına sahip çıkanlarız. Mazeret uyduracak halimiz yok. Diyarbakır'da bizim, Edirne'de bizim. Müze gazhanede bizim, Yedikule Gazhanesi de bizim. Biz yaparız. Netice itibariyle biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyet'in bir kurumu muyuz? Vakıflar Genel Müdürlüğü de Cumhuriyet'in bir kurumu. Biz gece gündüz mücadele etmeye, şehri ayağa kaldırmaya, İstanbul'a turist çekmeye devam edeceğiz. Onlar da tapu almaya devam etsinler. Duymamışsınızdır diye söylüyorum. Oturduğumuz Saraçhane binasının tapusunu da bizden aldılar. Allah'ın izniyle kendi yerimizde kiracı olacağız. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Tüm bunlar moralimizi bozuyor mu? Motivasyonumuzu düşürüyor mu diye sorarsanız asla"

İBB'nin kullanımında olan pek çok taşınmazı devralan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Saraçhane binasının kendi adına tescil edilmesi için Fatih Tapu Müdürlügü'ne başvuru yapmıştı. Talebin hukuki dayanağı olarak Vakıflar Kanunu'nun 30. Maddesi gösterildi. Söz konusu madde, vakıf yoluyla meydana gelen ve daha sonra kamu kurumlarının mülkiyetine geçen kültür varlıklarının yeniden vakfına iadesini düzenliyor.

Kaynak: ANKA
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