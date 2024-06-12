Nusaybin'de fotoğrafçının öldüğü kavgada 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Nusaybin'de fotoğrafçının öldüğü kavgada 4 şüpheli tutuklandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde fotoğrafçı Uğur Ay'ın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olay, 8 Haziran'da Nusaybin ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve Uğur Ay ile bir başka kişi yaralandı. Uğur Ay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.06.2024 10:59
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde fotoğrafçı Uğur Ay'ın (31) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 8 Haziran'da Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Nevruz Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada fotoğrafçılık yapan Uğur Ay ile R.A.A. (20), ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Uğur Ay, 10 Haziran'da yaşamını yitirdi. Olayın ardından Nusaybin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedavisinin ardından taburcu olan şüpheli R.A.A. ile 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden R.A.A., B.A., M.D. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nusaybin\'de fotoğrafçının öldüğü kavgada 4 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Nusaybin, Uğur Ay, Mardin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de fotoğrafçının öldüğü kavgada 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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