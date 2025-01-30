Nusaybin\'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken cipin çarptığı Şükran Ulubey (58), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Turgutlu Mahallesi mevkisinde uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen Irak plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Şükran Ulubey'e çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin kontrolünde, Ulubey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ulubey'in cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.