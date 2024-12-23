Nusayrat'ta İsrail Saldırısı: 50'den Fazla Ölü

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Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda karadan düzenlediği saldırılarda, 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na karadan saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in 17 araç ve onlarca askerle girdiği Nusayrat Mülteci Kampı'nda "korkunç katliamlar" yaptığı aktarılan açıklamada, İsrail'in devam eden kara saldırılarında şu ana kadar 50'den fazla sivilin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Nusayrat kampındaki can kayıpları arasında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun kampta en az 20 binayı yerle bir ettiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Cedid bölgesine 5. saldırılarını gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, İsrail'in tekrarlanan saldırıları sonucu bugüne kadar Cedid bölgesinde 100'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'de devam eden soykırım suçlarına karşı harekete geçmesi istendi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail'in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle "Generallerin Planı" olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.