Son günlerde yabancı istihbarat servislerinin hedefi olan, Çin'e bilgi aktardığı öne sürülen Alice Huang ile ilişkisiyle gündeme gelen Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, küresel çip savaşlarının da merkezinde yer alıyor.

Dünya kamuoyu onu Alice Huang ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiyle tanırken Huang, aslında yapay zeka ve çip teknolojilerinde ABD, Çin ve Tayvan arasındaki rekabetin tam ortasında yer alan dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın başına tekrar geçerek pozisyonunu güçlendirdi.

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle küresel güç mücadelesinin merkezine yerleşen yarı iletken rekabeti, ABD, Tayvan ve Çin'in birbirine bağımlı ancak farklı önceliklere sahip politikaları doğrultusunda şekilleniyor. Bu politikaların tam ortasında yer alan bir isim olarak dikkati çeken Huang'ın hayatı da Tayvan'da doğup ABD'ye göç etmesiyle şekilleniyor.

Tayvan'da doğan ve çocuk yaşta ABD'ye göç eden Huang, 1993'te kurduğu Nvidia'yı küresel bir teknoloji devine dönüştürürken, şirketin üretim modelini Tayvan'ın yarı iletken kapasitesi üzerine inşa etti. Nvidia'nın başarısı, Huang'ı Washington ile Pekin yönetimleri arasındaki teknoloji rekabetinin de kilit aktörlerinden biri haline getirdi.

Tayvan'ın 1990'lardaki stratejik dönüşümü ve "Silikon Kalkanı"

Tayvan, 1980'lerin sonunda Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketinin (TSMC) kurulmasıyla başlayan ve 1990'larda hız kazanan teknoloji hamlesiyle küresel çip tedarik zincirinin vazgeçilmez aktörlerinden biri oldu.

Ağır sanayiden yüksek teknolojiye yönelen ada ekonomisi, çip tasarlamak yerine küresel teknoloji şirketlerinin tasarımlarını üreten "saf dökümhane" modelini benimsedi. Böylece yarı iletken sektöründe üretim ve tasarım süreçleri birbirinden ayrılırken Tayvan, dünyanın önde gelen çip üretim merkezlerinden birine dönüştü.

Zamanla küresel ekonominin Tayvan'daki üretim tesislerine bağımlı hale gelmesi, adanın önemini stratejik bir güvenlik boyutuna taşıdı.

Uluslararası literatürde "Silikon Kalkanı" olarak adlandırılan bu yaklaşım, Tayvan'ın çip üretimindeki kritik rolünün olası bir dış müdahaleye karşı caydırıcı bir unsur oluşturduğu değerlendirmesine dayanıyor.

1993 yılında ABD'de Nvidia'yı kuran Jensen Huang, kendi üretim tesislerini kurmak yerine çip üretimini Tayvan'daki TSMC'ye emanet etti. Bu model, Nvidia'nın maliyetlerini düşürürken Tayvan'ın küresel teknoloji ekosistemindeki konumunu güçlendirdi.

ABD ve Çin'in endişesi, "Tayvan'da Kralın dönüşü"

9 yaşındayken ailesiyle ABD'ye göç etmesine rağmen Tayvan ile bağlarını koruyan 63 yaşındaki Huang, küresel teknoloji dünyasındaki başarının sembollerinden ve Tayvan'ın gurur kaynaklarından biri olarak görülüyor.

Tayvan ziyaretlerinde yoğun ilgiyle karşılanan Huang'ın ada kamuoyundaki etkisi, "Jensen" ve İngilizce'deki "insanity" (çılgınlık) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan "Jensanity" ifadesiyle tanımlanıyor.

Siyah deri ceketiyle Taipei'nin gece pazarlarını ziyaret etmesi, yerel esnafla sohbet etmesi ve alışılmış teknoloji yöneticisi profilinin dışına çıkan tavırları, Huang'ın Tayvan'daki popülerliğini artıran unsurlardan.

Huang'ın 12 Kasım'da yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından istifa etmesi ve 23 Kasım'da görevine dönmesi, Tayvan sokaklarındaki ekranlara "Kralın dönüşü" ifadesiyle yansıdı.

Tayvan'ın küresel çip üretimindeki stratejik konumu ve Huang'ın bu alandaki etkisi, Nvidia CEO'sunu ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin önemli aktörlerinden biri haline getiriyor.

Huang'ın Tayvan'a ilişkin açıklamaları da zaman zaman diplomatik gerilimlere yol açıyor ve Pekin yönetiminin tepkisini çekiyor. Huang'ın Haziran 2024'te Tayvan'da gazetecilere yaptığı açıklamada ada için "ülke" ifadesini kullanması Çin'in tepkisine neden olurken, Temmuz 2025'te Çin'i ziyaret etmeyi planladığını açıklaması ABD Kongresi'nde tepkiyle karşılandı.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve Cumhuriyetçi Senatör Jim Banks, Nvidia CEO'suna ziyaretin ABD'nin ihracat kontrollerini zayıflatabileceği ve Çin'in askeri ve istihbarat birimleriyle yakın işbirliği içindeki şirketlerin meşrulaştırılmasına hizmet edebileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin ihracat kısıtlamaları ve Huang'ın Çin stratejisi

Washington yönetimi, Çin'in askeri kapasitesi ve yapay zeka alanındaki gelişimini sınırlandırmak amacıyla gelişmiş yarı iletkenlerin bu ülkeye ihracatına yönelik kapsamlı kısıtlamalar uyguluyor.

ABD'nin ihracat kontrolleri, Nvidia'nın Çin pazarındaki faaliyetlerini de doğrudan etkiliyor. Şirket, 2024 başında bu nedenle Çin pazarı için düşük kapasiteli çipler üretti ancak sonrasında Washington yönetiminin bu çipleri de kısıtlama kapsamına alması, şirketin bu pazardaki faaliyetlerini daha da baskıladı.

Nvidia için Çin hala önemli bir gelir kaynağı olmayı sürdürüyor. Zira Çin, şirketin 26 Ocak 2025'te sona eren mali yılındaki gelirlerinin yaklaşık yüzde 14'ünü, yani 17,1 milyar dolarını oluşturuyor.

Huang, yaptırım ve kısıtlamalara karşı argüman olarak da bu durumun Pekin'i kendi çip teknolojilerini geliştirmeye yöneltebileceğini savunuyor. Nvidia CEO'su, ABD'nin Çin pazarından tamamen çekilmektense faaliyetine devamının Amerikan şirketlerinin teknolojik üstünlüğünü korumasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Konu burada sadece Nvidia'nın bir ülkeye çip satışı gibi görünse de arka planda milyar dolarlık bir yazılım ekosistemini tekelleştirme hedefi olduğu ifade ediliyor. Şirket, bu sayede kendi geliştirdiği CUDA platformuyla kullanıcıları kendi teknolojilerine bağlı kalmaya zorluyor.

Nvidia'nın Çin ana karasında faaliyetlerinin sınırlanması yerel şirketlerin önünü açarken, bu şirketlerin küresel ölçekte söz sahibi olmasını zorlaştırıyor. Zira Çinli üreticilerin gelişmiş litografi makinelerine erişiminin kısıtlı olması, daha ileri teknolojiye sahip çiplerin üretiminde verimlilik sorunlarına yol açıyor.

Bunun yanı sıra Nvidia'nın CUDA yazılım ekosisteminin dünya genelindeki geliştiriciler tarafından yaygın biçimde kullanılması, artık yerelden dünya devine dönüşmeye başlayan Çinli şirketlerin uluslararası piyasada rekabetini zorlaştıran etkenlerin başında geliyor.

ABD, Tayvan ve Çin arasındaki hassas denge

ABD yönetimi, en gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e ulaşmasını engellemeye çalışırken, bir taraftan da yarı iletken üretim yatırımlarını kendi topraklarına çekip Tayvan'a bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Tayvan ise küresel çip tedariğindeki kritik konumunu korumaya çalışıyor. Çin tarafında da yerli yarı iletken ekosistemini güçlendirme ve kritik minerallerin ihracatını stratejik bir araç olarak kullanma politikası öne çıkıyor.

Bu denklemde Jensen Huang, bir yandan üretim için Tayvan'a ihtiyaç duyan, diğer yandan ABD'nin ihracat politikalarından doğrudan etkilenen ve Çin pazarındaki varlığını korumaya çalışan Nvidia'nın başındaki isim olarak üçlü rekabetin kesişim noktasında yer alıyor.