Obaydai: Sanatım Gazze\'ye Destek Olmak İçin

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Iraklı akademisyen, yazar ve ressam Majid Al Obaydai, "Resim yaparken her tabloda ayrı bir lezzet alıyorum. Tabloların her biri bir mana taşıyor. Hepsinin ayrı bir duygusu, hissi ve belli bir fikri var." dedi.

Obaydai, Türk-Arap sanatçıların etkileşimlerini, Türkiye'deki sergilerini ve resim serüvenini AA muhabirine anlattı.

Yedi yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade eden Obaydai, "Resim yapmaya lisedeyken başladım. Okulda resim yapmayı seviyordum. Sonra kendimi adım adım geliştirdim. Sergilere katılarak, sanatçı olmayı tercih ettim ve bu yolda çalışmaya devam ediyorum. İstanbul'da Birlik Vakfındaki "Güzelliğin Büyüsü" adlı onuncu sergimi izleyiciye sundum. Bu sergiye yaklaşık bir yıl hazırlandım. Son sergim, yaklaşık 47 tabloyla en çok eseri sanatseverlere sunduğum sergi oldu." diye konuştu.

"Tabloların her biri bir mana taşıyor"

Sanatçı Obaydai, son sergisinin tarihi bir mekanda gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yeni bir merhale aşmış oldum. Bu beni yeni sergiler açmak konusunda da teşvik edecek. Türk-Arap Sanat Evi olarak bu tarz programları devam ettireceğiz. Çünkü Türk-Arap Sanat Evi, Türkiye'deki tüm Türk ve Arap sanatçıları bir çatı altında toplamayı ve kaynaşmayı amaçlayan bir dernek. Yaptığı etkinliklerle bu anlamda başarılı da oldu. Bizi kabul etti, bağrına bastı ve böylelikle bize imkanlar sağlıyor. "

Son zamanlarda soyut tablolar çalıştığını aktaran Obaydai, "Bazı sanatçılar bu soyutlamadan kaçınıyor. Ben elbette farklı tarzlarda da çizebiliyorum fakat soyut çalışmalar beni daha çok içine çekiyor. Benim kanımdan bir parçaymış gibi hissettiriyor. Resim yaparken her tabloda ayrı bir lezzet alıyorum. Tabloların her biri bir mana taşıyor. Hepsinin ayrı bir duygusu, hissi ve belli bir fikri var." ifadelerini kullandı.

Resimleriyle Gazze'ye destek olmayı hedefliyor

Majid Al Obaydai, Türk ve Arap sanatçılarla bir araya gelmek istediğini dile getirerek, "Bunu bir anlamda başardık. Daha önce Taksim Camii'nde buluştuk. Suudi Arabistan, Katar ve diğer Arap ülkelerinden ziyaretçiler geldi. Bu görüşmenin amacı kaynaşmak ve birlikte hareket etmekti. İleriye dönük en büyük hayalimiz, Türk ve Arap sanatçılarla iş birliği yaparak, fuarlar, sergiler düzenlemek. Biz tek milletiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı gruplarıyla sosyal medyadan dünya gündemini takip ettiklerine işaret eden Obaydai, şöyle devam etti:

"Özellikle Gazze'deki sanatçılarla bir araya geliyor, iletişim kuruyoruz. Onlar da ellerinden geldiği kadar Türkiye'deki sergilere katılıyor ve kendi çalışmalarını gösteriyor. Türk hükümeti bu konuda ciddi anlamda destek veriyor. Herkes bunu biliyor. Bu bize yansıyor. Bütün sanatçıların ortak isteği, oradaki sorunun çözülmesi ve savaşın son bulması. Sanatımızla buna destek olmaya çalışıyoruz."

Obaydai, gelecekte de Türkiye'de çeşitli çalışmalar yapmak istediğinin altını çizerek, "Ben Türkiye'de sergiler düzenledim. Türk ziyaretçiler de çok memnun kaldı. Ben de onların ziyaretlerinden dolayı memnun oldum. Burada çok güzel geri dönüşler alıyorum. Ben Iraklıyım ve Türkiye ile Irak arasında bir anlamda köprü vazifesi görüyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz. İki ülkeyi sanat vesilesiyle yakınlaştırmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önce 54 sanatçının katıldığı büyük sergiler açtık. Bunları tekrarlamak istiyoruz. Daha büyük aktiveteler, daha büyük resim sergileri açacağız. Uluslararası etkinlikler planlıyoruz." dedi.