Öcalan'dan DEM Parti konferansına mesaj: Demokratik birlik tarihsel zorunluluk

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde Diyarbakır'da düzenlenen konferansta PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajı okundu. Öcalan, bir toplumun varlığını sürdürebilmesinin çağın gerçeklerine göre dönüşebilme gücüne bağlı olduğunu belirterek, değişmeyen ve demokratik zeminde yeniden yapılanamayan toplumsal yapıların kalıcı olamayacağını vurguladı.

Kürtlerin uzun yıllardır inkar, imha ve baskı politikaları nedeniyle bu dönüşümü doğal seyrinde gerçekleştiremediğini ifade eden Öcalan, temel meselenin Kürt toplumunun demokratik modern bir toplum haline gelmesi olduğunu söyledi. Bunun için siyaset, ekonomi, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında güçlü bir siyasal ve toplumsal kurumlaşma gerektiğini belirtti. Demokratik toplumun şiddet veya dayatmayla değil, demokratik siyaset ve hukuk zemininde çok yönlü örgütlenmeyle sağlanabileceğini kaydetti.

Öcalan, Kürt toplumunun sadece dışa karşı değil, kendi iç ilişkilerinde de demokratik ilkelere dayalı yeniden yapılanmayı esas alması gerektiğini vurguladı. Ulus-devletlerle ilişkilerde demokratik çözüm ve müzakereyi savunurken, kendi içinde de şiddeti değil demokratik siyaseti ve hukuku esas almaları gerektiğini ifade etti. Demokratik birliğin yolunun demokratik müzakereden geçtiğini belirtti.

Kürt halkının en temel sorunlarından birinin birlik sorunu olduğunu söyleyen Öcalan, demokratik birliğin tarihsel bir zorunluluk olduğunu ve kapsamlı bir demokratik birlik kongresinin toplanmasının acil bir görev olduğunu belirtti. Ancak bu sürecin önünde aşiretçi, kabileci ve toplumu parçalayan dar ilişkiler sisteminin önemli bir engel olduğunu, bu zihniyetle yüzleşmeden demokratik birliğin inşasının mümkün olmadığını ifade etti. Önümüzdeki dönemin Kürt toplumu için bir yeniden kuruluş dönemi olduğunu ve bu kuruluşun temelinin demokratik birlik, demokratik siyaset ve demokratik müzakere olacağını sözlerine ekledi.