Ödemiş'te Ağaç Devrildi, Okul Duvarı Hasar Gördü
Ödemiş'te Ağaç Devrildi, Okul Duvarı Hasar Gördü

12.02.2026 20:16
İzmir'in Ödemiş ilçesinde devrilen çam ağacı, bir okul bahçe duvarında hasara yol açtı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde devrilen çam ağacı bir okulun bahçe duvarında hasara neden oldu.

İlçede aralıklarla etkili olan sağanakta Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'ndaki bir çam ağacı, Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarına devrildi.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınan alanda belediye ekipleri çam ağacını keserek kaldırdı.

Ağacın devrilmesi nedeniyle bahçe duvarında hasar oluştu.

Kaynak: AA

