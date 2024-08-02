Ödemiş'te çıkan yangın zeytin bahçesine sıçradı - Son Dakika
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Ödemiş'te çıkan yangın zeytin bahçesine sıçradı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, bitişiğindeki zeytin bahçesine de sıçradı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak zeytin ağaçları zarar gördü.

02.08.2024 02:27
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda çıkan ve zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü.

Günlüce Mahallesi Kocabaşı mevkisinde yol kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın daha sonra bitişiğindeki zeytin bahçesine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te çıkan yangın zeytin bahçesine sıçradı - Son Dakika

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