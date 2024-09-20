Ödemiş'te Kadın Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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Ödemiş'te Kadın Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Ödemiş\'te Kadın Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, karısını bıçaklayarak öldüren Vedat Emekdar ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

20.09.2024 20:20
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Vedat Emekdar, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Emekdar savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Olay gününe kadar eşim Vasfiye'ye bir kez bile tokat vurmadım ama olay günü kendimi hiçbir zaman böyle kötü hissetmedim, sinir sistemlerim bozuldu. Olay kesinlikle tasarlayarak bir cinayet değildir." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Hakim, cezada indirim uygulamadı. Öldürülen kadının yakınları kararı alkışladı.

Öldürülen kadının yakınları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adliye önünde açıklama yaparak kararın emsal teşkil etmesini istediklerini belirtti.

Olay

Ödemiş ilçesinde 26 Şubat 2022'de polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine çiftin Süleyman Demirel Mahallesi'nde yaşadığı eve gitmiş, Vasfiye Emekdar'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiğini, eşi Vedat Emekdar'ın bıçakla intihara teşebbüs ettiğini belirlemişti.

Gözaltına alınan Vedat Emekdar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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