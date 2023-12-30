Ödemiş\'te Roma dönemine ait heykel parçası bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykele ait parça bulundu.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü tarihi eser kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K'nin evine operasyon düzenledi.

Aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykelin gövde bölümü ele geçirildi.

Tarihi eser Ödemiş Müze Müdürlüğüne teslim edildi, şüpheli gözaltına alındı.