İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Enis S. (47) yönetimindeki 45 AHG 670 plakalı kamyonet ile Tahir A. (50) idaresindeki 35 AB 0506 plakalı otomobil, Ödemiş- Salihli kara yolu Bozdağ Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Çarpışmanın ardından kamyonet yoldan çıktı.
Kazada kamyonetin sürücü hafif, yolcu konumundaki Cumhur B. (42) ise ağır yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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