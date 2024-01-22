 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden Yapay Zekalı İHA'lar ile Deniz Kaplumbağalarının Tespiti - Son Dakika
Üye Girişi

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden Yapay Zekalı İHA'lar ile Deniz Kaplumbağalarının Tespiti

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ndeki bilim insanları, Ada sahillerine yumurta bırakan deniz kaplumbağalarını yapay zekalı İHA'lar ile tespit ederek gönüllülere haber veren bir sistem geliştirdi. Bu proje sayesinde kaplumbağaların korunması ve diğer hayvanların zarar vermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü\'nden Yapay Zekalı İHA\'lar ile Deniz Kaplumbağalarının Tespiti
22.01.2024 - 11:09,
Abone Ol

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden bilim insanları, Ada sahillerine gelerek yumurta bırakan deniz kaplumbağalarını yapay zekalı İHA'lar ile tespit edip gönüllülere haber vererek korunmalarını sağlayan sistem geliştirdi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Yeşilada, AA muhabirine, Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Ever, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Direkoğlu ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretim Üyesi Asst. Prof. Dr. Anna Prach ile işbirliği yaparak öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka temelli projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeşilada, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde multidisipliner proje çalışmaları yaptıklarını ve özellikle çeşitli alanlardaki mühendislik öğrencilerinin birlikte çalışabilecekleri proje dersini müfredata eklediklerini anlattı.

Bu kapsamda, KKTC sahillerine belli dönemlerde yumurta bırakmak için gelen deniz kaplumbağalarına ilişkin bir proje yürüttüklerini belirten Yeşilada, "Normalde bu kaplumbağaları koruma altına almak için gönüllülerin sahili fiziksel olarak taramaları gerekiyordu. Bizler, projemiz dahilinde kaplumbağalar sahile geldiğinde otomatik haber veren makine öğrenmesi tabanlı bir sistem geliştirdik." diye konuştu.

Projeyi, öğrencileri ile birlikte Taşkent Doğapark desteği ile yürüttüklerini aktaran Yeşilada, şöyle devam etti:

"Sahile gelen deniz kaplumbağalarını otomatik tespit edip gönüllülere geribildirim sunmak üzere öncelikle elektronik, bilgisayar ile havacılık ve uzay bilimleri mühendisliklerinden öğrencilerimiz, bir araya gelerek disiplinler arası bir çalışma yaptı. Yapay zeka algoritması için öncelikle 'caretta caretta' fotoğraf ve görüntülerini kullanarak bir veri seti hazırlandı. Bu veri seti ile yapay zekaya deniz kaplumbağalarını tanımayı öğrettik. Ardından havacılık öğrencileriyle birlikte, sahili farklı özelliklerde kameralar ile tarayarak çektiği görüntüleri işleyip otomatize karar verebilen bir İHA geliştirildi. Geliştirilen yapay zekalı sistem, Ada genelindeki belli sahilleri İHA ile tarayıp kaplumbağaların durumuna ilişkin gönüllülere otomatik mesaj gönderebilecek şekilde tasarlandı."

Bebek kaplumbağaların yumurtadan çıkışını algılayan yapay zeka sırada

Yeşilada, bu projenin ardından bebek kaplumbağaların yumurtadan çıkış anlarını tespit etme üzerine yeni bir çalışmaya daha başladıklarını bildirdi.

Bunun için bebek kaplumbağalar üzerine yeni bir veri seti hazırladıklarını belirten Yeşilada, şunları kaydetti:

"Sistemimiz tamamlandığında, kaplumbağalar Ada sahillerine gelip yumurta bıraktıklarında, gönüllü grupların otomatik bir şekilde koruma altına almasını sağlamaya çalışmak istiyoruz. Dolayısıyla gönüllülerin koruma faaliyetlerine yardımcı bir yapay zeka inşa etmeye çalışıyoruz. Böylece yumurtadan caretta caretta çıktığında oradaki diğer hayvanların kaplumbağalara zarar vermesinin önüne geçmek istiyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İhlas Haber Ajansı, Kıbrıs, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden Yapay Zekalı İHA'lar ile Deniz Kaplumbağalarının Tespiti - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:26:27. #1.11#
SON DAKİKA: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden Yapay Zekalı İHA'lar ile Deniz Kaplumbağalarının Tespiti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement