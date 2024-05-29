ODTÜ Öğrencileri Yasaklanan Bahar Şenliğini Kendi İmkânlarıyla Düzenledi - Son Dakika
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ODTÜ Öğrencileri Yasaklanan Bahar Şenliğini Kendi İmkânlarıyla Düzenledi

ODTÜ Öğrencileri Yasaklanan Bahar Şenliğini Kendi İmkânlarıyla Düzenledi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel Bahar Şenliği'nin 35'incisini kendi imkânlarıyla düzenledi. Öğrenciler, Devrim Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi ve konserlerle şenliği devam ettirdi.

29.05.2024 21:39
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(ANKARA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel Bahar Şenliği'nin 35'incisini kendi imkanlarıyla düzenledi. Üniversite öğrencileri, Devrim Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

ODTÜ öğrencileri, bahar şenliği etkinlik ve konserlerinin rektörlük tarafından yasaklanmasını protesto etmiş, rektörlük binası önünde günler süren oturma eylemi yapmıştı. Öğrencilerin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği şenliğe, gerekli olan malzemelerin ulaştırılması için milletvekilleri yardımcı olmuştu.

Öğrenciler, şenliğin ikinci gününde Devrim Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi. Fizik Çimleri önünden başlayan yürüyüşe katılan öğrenciler "Devrimci ODTÜ, devrimde şenlik", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz" sloganları atarak yürüdü.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden ögrenciler "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları attı. Devrim Stadyumu'na Filistin bayrağı asıldı.

Devrim Stadyumu'nda tur atan öğrenciler, statta bekleyen binlerce öğrenci tarafından alkışlar ve ıslıklarla karşılandı. Öğrenciler daha sonra üniversite yönetimince ışıkları kapatılan stadyumun çimlerine "Devrim" yazısı oluşturulacak şekilde mumlar yerleştirdi. Şenlik, konserlerle devam etti.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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