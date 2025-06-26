Ödüller Gazze'ye Bağışlandı

Bingöl'de düzenlenen "Barışın Kaleminden Gazze Hikayeleri" yarışmasında dereceye giren öğrenciler, aldıkları para ödüllerini Gazze için bağışladı.

Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İz-İnsan Derneği işbirliğiyle "Barışın Kaleminden Gazze Hikayeleri" adlı yarışma düzenlendi.

Ortaokul kategorisinde birinci olan Zeynep Gerboğa ile lise kategorisinde birinci olan Esra Sümeyye Öz kazandıkları para ödülünün yarısını Gazze'ye bağışladı.

Öğrencilerin ödüllerini Gazze'ye bağışlamasının kendileri için çok önemli olduğunu anlatan İz İnsan Derneği Başkanı Ferhat Bayar, yapılan bağışın Gazze'ye ulaştırıldığını belirtti.

"Öğrencilerimizin bu örnek davranışı iyilik ve dayanışmanın güçlü bir yansımasıydı. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Ailelerine ve öğrencilerin yetişmesinde emek veren öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyor."