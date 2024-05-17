Odunpazarı Belediyesi 19 Mayıs Spor Şenliği\'nde Voleybol Gençler Turnuvası düzenlendi

(ESKİŞEHİR)- Odunpazarı Belediyesi'nin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği 19 Mayıs Spor Şenliği, 'Voleybol Gençler Turnuvası' ile devam etti. Turnuvada takımların mücadeleleri, renkli görüntülere sahne oldu.
19 Mayıs Spor Şenliği, Mehmet Terzi Spor Salonu'ndaki törenle başladı. 19 Mayıs Spor Şenliği'nde basketbolun ardından 'Voleybol Gençler Turnuvası' düzenledi. Lise öğrencilerinin katıldığı turnuvanın finali, Mehmet Terzi Spor Salonu'nda yapıldı. 15 gün süren Voleybol Gençler Turnuvası'nda 14 takım forma giydi. 150 sporcunun ter döktüğü maçların finalinde, 12 D ve 11 A karşı karşıya geldi; kazanan 12 D takımı oldu.
HENTBOL TUNUVASINA 80 SPORCU KATILACAK
Şenlik kapsamında bir de Hentbol Turnuvası yapılacak. 'Küçükler' kategorisinde düzenlenecek Hentbol Turnuvası'nda, 6 takım ter yarışacak. Yaklaşık 80 sporcunun katılacağı turnuvad ilk maç, 25 Mayıs Cumartesi günü 13.00'de Mehmet Terzi Spor Salonu'nda oynanacak.
KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ 19 MAYIS'TA
Şenliğin kortej yürüyüşü ise 19 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Belediye'nin Basın Parkı'ndan başlayıp 3. Uluslararası Odunpazarı 3D Gençlik Festivali'nin yapıldığı Kanlıkavak Parkı'nda sona erecek.
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