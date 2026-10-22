Odunpazarı'nda 3 yaşındaki çocuğun ölümünde tutuklu sürücüye 2-15 yıl hapis istendi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde geçen ay 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği, annesinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin sürücü tutuklu sanık F.A.B. hakkında iddianame hazırlandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 3 Eylül'de meydana gelen kazada sürücü F.A.B'nin, Çolpan Sokak ile Seda Sokak'ın kesişimindeki kavşakta otomobiliyle seyir halindeyken yayaların geçişi için gerekli tedbirleri almadığı belirtildi.

İddianamede, sürücünün karşıya geçmekte olan anne Merve Avli ve kızı Elif Mavi Avli'ye çarptığı, çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuğun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği, annenin ise yaralandığı aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu Ankara Trafik İhtisas Dairesinin raporunda, sürücünün kavşakta gerekli dikkati göstermemesi ve yayalara ilk geçiş hakkını vermemesi nedeniyle kazada asli kusurlu olduğu değerlendirmesine yer verildi. Raporda, anne ve kızının kazanın oluşumuna etki eden kusurlu bir davranışlarının bulunmadığı belirtildi.

İddianamede, Elif Mavi Avli'nin ölümünün kafa ve ekstremite kemiklerinde kırıklar ile beyin kanaması sonucu meydana geldiği, annesinin yaralanmasının ise basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğu kaydedildi.

Sürücü F.A.B'nin soruşturma kapsamında 8 Eylül'de tutuklandığı ve tutukluluk halinin devamına karar verildiği bildirildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede savcılıkça tutuklu sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

F.A.B'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Olay

F.A.B'nin kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, 3 Eylül'de yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye çarpmış, kazada, anne ve kızı yaralanmıştı.

Önce çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürülen, daha sonra ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralılardan Elif Mavi Avli, kurtarılamamıştı.

Avli'nin cenazesi, Eskişehir Asri Mezarlığı'ndaki 100. Yıl Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Elif Mavi Avli'nin 2 Eylül'de 3'üncü yaş gününün kutlandığı öğrenilmişti.

Kazanın ardından "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan sürücü, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanmıştı.