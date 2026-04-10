OECD Raporu: Ekonomik Büyüme Baskı Altında, Yapısal Reformlar Acil - Son Dakika
10.04.2026 10:39
OECD'nin 2026 Büyüme ve Rekabetçiliğin Temelleri raporunda, dünya genelinde ekonomik büyüme beklentilerinin zayıf iş yatırımı, beceri eksikliği ve nüfus yaşlanması gibi sorunlarla baskı altında olduğuna vurgu yapıldı. Yapısal reformlara acil ihtiyaç duyulurken, Türkiye'ye özel öneriler de sıralandı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Büyüme ve Rekabetçiliğin Temelleri 2026 raporu yayımlandı. Raporda, jeopolitik gerilimlere bağlı kısa vadeli belirsizlik ve düşük verimlilik artışı, zayıf iş yatırımı, beceri eksikliği ve nüfus yaşlanması gibi uzun vadeli zorluklar nedeniyle dünya genelinde ekonomik büyüme beklentilerinin baskı altında olduğu kaydedildi. Son 15 yılda güçlü istihdam sonuçları bir miktar telafi sağlasa da nüfusun yaşlanması ve işgücü eksiklikleri nedeniyle büyümenin azalabileceği ifade edildi.

Raporda, ülkelerin verimliliği artırıcı yapısal reformlar uygulamasına acil ihtiyaç bulunduğu belirtildi. OECD genelinde reform ivmesinin on yıldan fazla süredir gerileme gösterdiği ifade edilirken, insan sermayesi, yönetişim, altyapı, vergilendirme, ticaret ve inovasyon gibi alanlarda hedefli önlemler önerildi. Konut politikalarına ilişkin olarak, uygun fiyatlı konutlara erişimin sorun haline geldiği ve esnek konut arzının işgücü hareketliliğini artıracağı vurgulandı.

Ücret belirleme kurumlarının, özellikle toplu pazarlık ve etkili koordinasyon yoluyla büyümeyi teşvik edebileceği kaydedildi. Yüksek kişisel ve kurumsal gelir vergilerinin büyüme üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtilerek, tüketim ve gayrimenkul vergilerinin artırılması önerildi. Raporda, Türkiye'nin birçok gelişmiş ekonomiye daha hızlı ekonomik yakınlaşma potansiyeline sahip olduğu, ancak kadın işgücü katılım oranının düşük olduğu ve düzenlemelerin işletme dinamizmini azalttığı ifade edildi.

Türkiye için öneriler arasında, emeklilik sisteminin yeniden dengelenmesi, sosyal sigorta primlerinin azaltılması, iş sözleşmelerinin esnekleştirilmesi, paylaşılabilir ücretli ebeveyn izni başlatılması ve vergi ile sosyal yardım sisteminin iyileştirilmesi yer aldı. Raporda, bu önlemlerin ekonomik büyümeyi destekleyeceği vurgulandı.

