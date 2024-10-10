Of'ta Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Of'ta Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Of\'ta Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Of ilçesinde eğitim, güvenlik ve Yeni Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli üzerine toplantı gerçekleştirildi.

10.10.2024 12:48
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Trabzon'un Of ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer başkanlığında Of Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Hasan Tekke ve Osman İşçi, okul ve kurum müdürleri katıldı.

İlçede akademik, sosyal ve kültürel alandaki başarılı çalışmaların üzerine koyarak devam edeceklerini belirten Demirer, şu değerlendirmede bulundu:

"Okul ve öğrenci güvenliği bizim için çok ehemmiyet arz ediyor. Okul servis ve kantin denetimlerine, okul giriş ve çıkışlarında öğrenci güvenliklerine azami hassasiyet gösterip her şekilde eğitimde güvenli ve sağlıklı ortam oluşturalım. Aile eğitimleri, bağımlılıkla mücadelede rehberlik servisleri ve İçişleri Bakanlığımızın 'En İyi Narkotik Annedir' projesi ile annelerin eğitilmesine yardımcı olalım. Okul güvenlik kameralarının çalışıyor olmasına dikkat edelim, varsa eksikleri giderelim. Öğrencilerin okula devamında hassasiyet gösterelim. Bu yıl da birlik, beraberlik için daha güzel başarılar elde edeceğimize inanıyor, kazasız belasız başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum."

Kabahasanoğlu da bu yıl Yeni Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatının uygulanmasına başlandığına işaret ederek, "Müfredatla öğrencilerimizi hem akademik olarak hem de değerler eğitimi ile yetiştireceğiz." dedi.

Eğitimde her alandaki çalışmaların heyecan, azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Kabahasanoğlu, hedeflerine eğitim ailesi olarak ulaşacaklarına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Güvenlik, trabzon, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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