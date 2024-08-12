ÖĞ-DER Kısa Film Senaryo Yarışması Başlıyor

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ÖĞ-DER (Şuurlu Öğretmenler Derneği) tarafından her yıl farklı konularda düzenlenen "Kısa Film Senaryo Yarışması"nın bu yılki konusu Gazze olacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre bu yıl 13. kez düzenlenen yarışmanın teması "Yaşama Hakkı ve Soykırım" olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖĞ-DER Genel Başkanı Numan Gökmen, yarışmayla sinema dünyasına Gazze konulu senaryolar kazandırmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi hedeflediklerini belirterek, " İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın Uluslararası Adalet Divanı'na taşınmasıyla dünyada insan hakları ve soykırım konusu yeniden gündeme geldi. Irkçı ve nefret içeren ayrımcı söylemler, spordan tutun farklı ülkelere sığınan mültecilere kadar her alanda kendini gösterebilmektedir. Hatta bu, insanın en dokunulmaz, en kutsal hakkı olan yaşam hakkına kadar uzanabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Önceki yarışmalarda ödül alan kısa film senaryolarını hem kitaplaştırıp hem filme uyarladıklarını belirten Gökmen, yaşam hakkı ve soykırım konusunda verilen bireysel ve kolektif mücadelenin sinemaya taşınmasıyla bu konuda bir bilinç oluşturulmasını amaçladıklarını kaydetti.

Gökmen, bu yıl da yarışmada ödül alacak senaryoların kitaplaştırılıp, filmlerinin çekileceğini aktardı.

Senaryolar 15 Kasım'a kadar gönderilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen yarışmaya, 15 Kasım'a kadar, yaşama hakkı ve soykırım temalı kısa film senaryoları ile başvuru yapılabilecek.

Gönderilen senaryolar, yönetmen Gürsel Ateş, yapımcı Nizamettin Kars, sinema eleştirmeni Bahtiyar Kara, öğretmen Abdurrahman Erbaş ve senarist İbrahim Demirkan'dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye "ogder.org" adresinden erişilebilecek.