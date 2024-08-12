ÖĞ-DER Kısa Film Senaryo Yarışması Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÖĞ-DER Kısa Film Senaryo Yarışması Başlıyor

ÖĞ-DER Kısa Film Senaryo Yarışması Başlıyor

ÖĞ-DER (Şuurlu Öğretmenler Derneği) tarafından düzenlenen Kısa Film Senaryo Yarışması'nın bu yılki konusu Gazze olarak belirlendi. Yarışmanın teması 'Yaşama Hakkı ve Soykırım' olacak. Yarışmaya katılım için senaryolar 15 Kasım'a kadar gönderilebilecek.

12.08.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖĞ-DER (Şuurlu Öğretmenler Derneği) tarafından her yıl farklı konularda düzenlenen "Kısa Film Senaryo Yarışması"nın bu yılki konusu Gazze olacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre bu yıl 13. kez düzenlenen yarışmanın teması "Yaşama Hakkı ve Soykırım" olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖĞ-DER Genel Başkanı Numan Gökmen, yarışmayla sinema dünyasına Gazze konulu senaryolar kazandırmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi hedeflediklerini belirterek, " İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın Uluslararası Adalet Divanı'na taşınmasıyla dünyada insan hakları ve soykırım konusu yeniden gündeme geldi. Irkçı ve nefret içeren ayrımcı söylemler, spordan tutun farklı ülkelere sığınan mültecilere kadar her alanda kendini gösterebilmektedir. Hatta bu, insanın en dokunulmaz, en kutsal hakkı olan yaşam hakkına kadar uzanabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Önceki yarışmalarda ödül alan kısa film senaryolarını hem kitaplaştırıp hem filme uyarladıklarını belirten Gökmen, yaşam hakkı ve soykırım konusunda verilen bireysel ve kolektif mücadelenin sinemaya taşınmasıyla bu konuda bir bilinç oluşturulmasını amaçladıklarını kaydetti.

Gökmen, bu yıl da yarışmada ödül alacak senaryoların kitaplaştırılıp, filmlerinin çekileceğini aktardı.

Senaryolar 15 Kasım'a kadar gönderilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen yarışmaya, 15 Kasım'a kadar, yaşama hakkı ve soykırım temalı kısa film senaryoları ile başvuru yapılabilecek.

Gönderilen senaryolar, yönetmen Gürsel Ateş, yapımcı Nizamettin Kars, sinema eleştirmeni Bahtiyar Kara, öğretmen Abdurrahman Erbaş ve senarist İbrahim Demirkan'dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye "ogder.org" adresinden erişilebilecek.

Kaynak: AA

Gazze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖĞ-DER Kısa Film Senaryo Yarışması Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
13:55 Komşu alevler içinde kaldı 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı Komşu alevler içinde kaldı! 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı
23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
23:25 Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi
23:04 ABD’den Nicolas Maduro’ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın ABD'den Nicolas Maduro'ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın
23:03 Beşiktaş’ta sakatlık şoku Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 16:59:18. #1.12#
SON DAKİKA: ÖĞ-DER Kısa Film Senaryo Yarışması Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement