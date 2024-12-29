Oğluna Para Vermek İçin Yalan Beyanda Bulundu

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OĞLUNA PARA VERMEK İÇİN YALAN BEYANDA BULUNMUŞ

Hatay Valiliği, Belen ilçesindeki evine giren maskeli 2 kişinin kendisini darbedip, kolundaki iki altın bileziği gasbettiklerini iddia eden Ayhan Kıdır'ın, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.12.2024 günü, saat 11.45 sıralarında Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak, No: 51 sayılı yerde konutta silahlı yağma konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda; A.K. isimli bayan şahıs ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K.'nın bunalımda olduğunu kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık iki ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir."

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay),