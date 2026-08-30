OGM, Muğla ve Antalya'daki Yangını Kontrol Altına Aldı
OGM, Muğla Seydikemer'de başlayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
OGM'DEN AÇIKLAMA
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş'a sıçrayan yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınla mücadelemize destek veren tüm kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.
Kaynak: DHA
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