Öğrenci Bursları Enflasyon Karşısında Eridi

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Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama bu mesleği yapmak isteyen yok

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrenci burslarının enflasyon karşısında eridiğini ifade ederek, "Burslar dolar kuruna endekslenmiş olsaydı, bugün öğrencilerin 4 bin 733 TL burs alması gerekirdi. 2014 yılında 300 TL olan öğrenci bursu ile bir üniversite öğrencisi 75 adet tavuk döner satın alabiliyorken, bugün 2 bin TL'lik bursla ancak 16 adet tavuk döner alınabiliyor. Bir öğrencinin bursundan tam 59 adet tavuk döner eksildi" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada 2014 ve 2024 yıllarındaki öğrenci burslarının alım gücünü karşılaştırarak, yüksek enflasyon karşısında öğrenci burslarının alım gücünün azaldığına dikkat çekti. Gürer, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Üniversite öğrencilerinin en çok tükettiği gıda ürünlerinden biri olan tavuk dönerin fiyatı yıllar içinde katlandı. 2014 yılında bir tavuk dönerin fiyatı 4 TL iken bugün bu fiyatın 120 TL'ye yükselmesini burs üzerinden değerlendirdiğimizde de halen verilen bursun alım gücünün ne kadar azaldığı görülüyor. 2014 yılında 300 TL olan öğrenci bursu ile bir üniversite öğrencisi 75 adet tavuk döner satın alabiliyorken, bugün 2 bin TL'lik bursla ancak 16 adet tavuk döner alınabiliyor. Bir öğrencinin bursundan tam 59 adet tavuk döner eksilmiştir. Ulaşım gibi diğer masraflar hariç, bir öğrenci her gün yalnızca bir tavuk döner yese bile 16'ncı gün burs parası tükeniyor.

Burslar dolar kuruna endekslenmiş olsaydı, bugün öğrencilerin 4 bin 733 TL burs alması gerekirdi. Ancak öğrenciler, mevcut burs miktarıyla temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldi."

Gürer, lisans öğrencilerinin burslarının enflasyon dikkate alınarak bir an önce artırılmasını istedi.