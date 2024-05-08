Alibeyköy'de okul müdürü silahla vurularak öldürüldü, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alibeyköy'de okul müdürü silahla vurularak öldürüldü, şüpheli tutuklandı

Geniş Video İzle

Alibeyköy'de bir özel okulda okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren lise öğrencisi Y.K. tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Olayın ardından şüpheli olan Y.K, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

08.05.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) - Alibeyköy'de özel bir okulda Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren 2006 doğumlu lise öğrencisi Y.K. tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy semtinde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan (74), 5 ay önce diğer öğrencilerin eğitimlerini engelleyecek şekilde disiplinsiz davranışları nedeniyle uzaklaştırma cezası alan 2006 doğumlu Y.K. tarafından odasında silahla vurularak ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan Oktugan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Olay eğitim dünyasında büyük üzüntü yaratırken, aslen Iraklı bir ailenin çocuğu olan ve Türk vatandaşlığı aldığı öğrenilen Y.K. Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan suça sürüklenen çocuk Y.K "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Alibeyköy\'de okul müdürü silahla vurularak öldürüldü, şüpheli tutuklandı
Kaynak: ANKA

Suç, Hukuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alibeyköy'de okul müdürü silahla vurularak öldürüldü, şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
17:43 Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
17:11 Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Takımın abisinin bile biletini kestiler Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler
17:04 Çocuklar ve gençler için muhteşem eser Kayseri’de bir spor okulu daha hizmete açıldı Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:26 Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 18:21:56. #1.11#
SON DAKİKA: Alibeyköy'de okul müdürü silahla vurularak öldürüldü, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement