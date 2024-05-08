Alibeyköy\'de okul müdürü silahla vurularak öldürüldü, şüpheli tutuklandı

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GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) - Alibeyköy'de özel bir okulda Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren 2006 doğumlu lise öğrencisi Y.K. tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy semtinde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan (74), 5 ay önce diğer öğrencilerin eğitimlerini engelleyecek şekilde disiplinsiz davranışları nedeniyle uzaklaştırma cezası alan 2006 doğumlu Y.K. tarafından odasında silahla vurularak ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan Oktugan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Olay eğitim dünyasında büyük üzüntü yaratırken, aslen Iraklı bir ailenin çocuğu olan ve Türk vatandaşlığı aldığı öğrenilen Y.K. Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan suça sürüklenen çocuk Y.K "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.