Öğrenci Patlamış Mısır Yüzünden Boğulmak Üzereyken Kurtarıldı - Son Dakika
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Öğrenci Patlamış Mısır Yüzünden Boğulmak Üzereyken Kurtarıldı

Öğrenci Patlamış Mısır Yüzünden Boğulmak Üzereyken Kurtarıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir ortaokulda patlamış mısır ile boğulmak üzere olan öğrenci, öğretmeninin Heimlich manevrası sayesinde hayata döndürüldü. Olayın anları güvenlik kamerasına yansıdı.

03.12.2024 18:38  Güncelleme: 18:39
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki bir ortaokulda nefes borusuna patlamış mısır kaçan öğrenci, öğretmeninin yaptığı 'Heimlich' manevrasıyla kurtuldu. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Darıca ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ortaokulu'nda meydana geldi. Teneffüste kız öğrencinin nefes borusuna patlamış mısır kaçtı. Öğrenci, yaşadığı durumu yakınında bulunan Türkçe Öğretmeni Ahmet Karakurt'a belirtmeye çalıştı. Karakurt ise yaptığı Heimlich manevrasıyla öğrencisinin nefes borusuna kaçan patlamış mısırı çıkardı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; boğazını tutarak merdivenlerden inen kız öğrencinin öğretmeninin yanına geldiği, öğretmenin ise yaptığı Heimlich manevrasıyla öğrencinin nefes borusuna kaçan patlamış mısırı çıkardığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Öğrenci Patlamış Mısır Yüzünden Boğulmak Üzereyken Kurtarıldı - Son Dakika

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