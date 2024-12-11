Öğrenciler Heykel Sanatıyla Tanıştı

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(ANTALYA)- Taşımalı eğitim sistemiyle öğrenim gören Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu öğrencileri, Alanya Belediyesi'nce düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu alanını ziyaret etti.

Alanya Belediyesi'nin bu yıl 19'uncusunu düzenlediği Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu devam ediyor. Usta heykel sanatçılarının eserlerini ortaya koyduğu bir aylık maratonun sonuna doğru gelinirken, farklı okullardan öğrenciler sempozyum alanını ziyaret ediyor.

Öğrencilerin sanatla tanıştığı sempozyum alanı, taşımalı eğitim sistemiyle öğrenim gören Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrencilere ziyarette, Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Ressam Emine Nur Çakır, Okul Müdürü Akın Şahin, Öğretmenler Leyla Yıldız, Hayri Nergiz, Kevser Kileci ve Ali Çirili eşlik etti.

Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu'nda 5,6,7 ve 8'inci sınıfta öğrenim gören 38 öğrenci, sempozyum alanını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Yıldız Güner ile birlikte gezdi. Güner, eserleri tek tek inceleyen öğrencilere, heykel sanatının incelikleri, heykellerin tasarımı, sanat tarihinden örnekler ve heykel sanatının temel kavramları üzerine bilgiler verdi. 'Nasıl heykeltıraş olunur?' konusunda öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Güner, sempozyum kapsamında yapılan eserler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Yiyecek, içecek ikramının yanı sıra boyama kitabı ve boya kalemleri hediye edilen öğrenciler, heykeltıraşlarla sohbet etme imkanı da buldu ve merak ettikleri soruları yöneltti.

Ziyaretler, sempozyumun son gününe kadar ilçenin farklı noktalarındaki okullarla devam edecek.