Öğrenciler Heykel Sanatıyla Tanıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrenciler Heykel Sanatıyla Tanıştı

Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu öğrencileri, Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 19. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu'nu ziyaret ederek heykel sanatı hakkında bilgiler edindi.

11.12.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Taşımalı eğitim sistemiyle öğrenim gören Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu öğrencileri, Alanya Belediyesi'nce düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu alanını ziyaret etti.

Alanya Belediyesi'nin bu yıl 19'uncusunu düzenlediği Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu devam ediyor. Usta heykel sanatçılarının eserlerini ortaya koyduğu bir aylık maratonun sonuna doğru gelinirken, farklı okullardan öğrenciler sempozyum alanını ziyaret ediyor.

Öğrencilerin sanatla tanıştığı sempozyum alanı, taşımalı eğitim sistemiyle öğrenim gören Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrencilere ziyarette, Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Ressam Emine Nur Çakır, Okul Müdürü Akın Şahin, Öğretmenler Leyla Yıldız, Hayri Nergiz, Kevser Kileci ve Ali Çirili eşlik etti.

Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu'nda 5,6,7 ve 8'inci sınıfta öğrenim gören 38 öğrenci, sempozyum alanını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Yıldız Güner ile birlikte gezdi. Güner, eserleri tek tek inceleyen öğrencilere, heykel sanatının incelikleri, heykellerin tasarımı, sanat tarihinden örnekler ve heykel sanatının temel kavramları üzerine bilgiler verdi. 'Nasıl heykeltıraş olunur?' konusunda öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Güner, sempozyum kapsamında yapılan eserler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Yiyecek, içecek ikramının yanı sıra boyama kitabı ve boya kalemleri hediye edilen öğrenciler, heykeltıraşlarla sohbet etme imkanı da buldu ve merak ettikleri soruları yöneltti.

Ziyaretler, sempozyumun son gününe kadar ilçenin farklı noktalarındaki okullarla devam edecek.

Kaynak: ANKA

Alanya Belediyesi, Sempozyum, Alanya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Heykel Sanatıyla Tanıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
21:41 Manaj’dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:26 ABD, Suriye’de PKKYPG’nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz
21:10 Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad’ın komutanı yakalandı Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad'ın komutanı yakalandı
20:36 İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi MHP’den kritik çağrı İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı
20:20 AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 16:14:21. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler Heykel Sanatıyla Tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.