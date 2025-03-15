Öğrenciler İyilik Kılavuzu Hareketi ile Ramazan'da Birlikte İyilik Yapıyor - Son Dakika
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Öğrenciler İyilik Kılavuzu Hareketi ile Ramazan'da Birlikte İyilik Yapıyor

Kocaeli'de başlayan 'İyilik Kılavuzu Hareketi' ile 1200 öğrenci camileri temizleyip küsleri barıştırıyor, iftar sofralarında farklı kültürleri bir araya getiriyor. Ramazan boyunca sürecek proje, toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

15.03.2025 19:23
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Sokak sokak iyiliğin peşinden koşuyor, küsleri barıştırıp camiler temizliyorlar

Camilere temizlik, sofralara bereket, küskünlere barış

Bu öğrenciler iyiliğin peşinde

KOCAELİ - Kocaeli'de başlatılan "İyilik Kılavuzu Hareketi" kapsamında, öğrenciler iftar sofralarında farklı kültürleri buluşturdu, küsleri barıştırdı ve camileri temizledi. 33 gün sürecek bu anlamlı projede 1200 öğrenci ve 300 danışman her gün iyiliğin peşinde koşuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak "İyilik Kılavuzu Hareketi"ni başlattı. 33 gün sürecek projede, 1200 öğrenci ve 300 danışman iyilik kavramlarını hayata geçirerek toplumda farkındalık oluşturuyor. Proje kapsamında iftar sofralarında farklı kültürlerden öğrenciler bir araya gelirken, küsler barıştırılıyor ve camiler temizleniyor. Ramazan boyunca devam edecek olan İyilik Kılavuzu Hareketi, her gün farklı bir iyilik çalışmasıyla insanları buluşturmaya devam edecek.

İyilik hareketinin en anlamlı etkinliklerinden biri, küslüklerin sona erdirilmesi oldu. Bu kapsamda öğrenciler, sokak sokak gezerek barıştırılması gereken kişilerle görüştü.

Küs anne-kızı barıştırdılar

Küslerin barıştırılması görevini organize eden Selahattin Ensar Komut, projenin detayları hakkında bilgiler verdi. Komut, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bu proje, Ramazan'ın başlamasına üç gün kala hayata geçirildi. 33 gün boyunca, merhamet ve ülfet gibi kavramları esas alan 33 farklı iyilik etkinliği düzenleniyor. 300 takımda yer alan ortaokul, lise ve genç yetişkin kardeşlerimiz her gün iyiliğin peşinde koşuyorlar. Kocaeli'de iyiliği yarıştıranlar var. Bugün de küs olanları barıştırmak görevlerinden birisiydi. İyilik kılavuzu öğrencilerimiz karşılaştıkları bir teyzemizi kendi kızıyla barıştırdılar ve görevi yerine getirmiş oldular" dedi.

Yabancı öğrencilere iftar verildi

Öğrenciler, projeye farklı ülkelerden gelen öğrencileri de dahil ederek büyük bir iftar organizasyonu da düzenledi. Projede yer alan 10. sınıf öğrencisi Ceylan Naz Akgün, "Projemizin amacı iyiliği yaymak. Bizde burada iyiliği yaymak için yabancı öğrencilerimize iftar düzenledik. 9 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Mısır, Endonezya, Tanzanya ve Gürcistan'dan gelen arkadaşlarımızla kültürlerimizi karşılaştırma fırsatı bulduk" diye konuştu.

Öğrencilerden projeye tam not

İftar programına katılan Gürcistan uyruklu Miranda Shainidze ve Endonezya uyruklu Sri Agustina da organizasyona katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bu sadece bir basamak"

Takım Kaptanı Zeynep Çolakoğlu da, "İyilik Kılavuzu hareketinin bize böyle bir fırsat sunması mutluluk verici. Bu sadece bir basamak, daha fazla etkinlilerimizde olacak" ifadelerini kullandı.

Camileri temizlediler

İyilik Kılavuzu hareketinin bir diğer etkinliği ise cami temizliği oldu. Projeye katılan gençler, camileri temizleyerek topluma katkı sundu. Bu etkinliğe katılan Seyit Yavuz, "Proje kapsamında bugünkü görevimiz cami temizliğiydi. İyilik Kılavuzu hareketi çok kapsamlı bir proje. Cami temizliği de bunlardan biriydi" şeklinde konuştu.

"Bize iyilik kattı"

Projeye katılan öğrencilerden Yaren Uludağ da, "Bizim için çok mutluluk verici bir etkinlik oldu. Kadınlar genellikle camilere daha az gidiyor. Umarım yaptığımız temizlik camiye gelenler için daha hijyenik bir ortam sağlar. Bu proje bize iyilik kattı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Öğrenciler İyilik Kılavuzu Hareketi ile Ramazan'da Birlikte İyilik Yapıyor - Son Dakika

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