Öğrenciler Zeytinyağı Üretiminde Deneyim Kazanıyor - Son Dakika
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Öğrenciler Zeytinyağı Üretiminde Deneyim Kazanıyor

Öğrenciler Zeytinyağı Üretiminde Deneyim Kazanıyor

Şarköy'de öğrenciler, zeytin hasadı yaparak zeytinyağı üretiyor ve sektöre hazırlanıyor.

17.12.2024 12:19
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknoloji Bölümü öğrencileri okul bahçesinde bakımını ve hasadını yaptıkları zeytinleri toplayıp hem zeytinyağı üretiyor hem de profesyonel deneyim kazanıyor.

Liseye iki yıl önce Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle zeytin sıkım atölyesi ve gıda laboratuvarı kuruldu.

Öğrenciler de okul bahçesindeki 90 zeytin ağacının bakımını yapıyor, hasat ediyor.

Daha sonra toplanan zeytinler sıkım atölyesinde yıkama, kırma ve sıkma işleminden geçirilerek yağ üretiliyor.

Üretilen yağın laboratuvarda analizini de öğrencilerce yapıyor.

Öğrenciler hem okul bahçesindeki zeytinleri hem de bölge çiftçilerinin zeytinlerini işleyerek hem tecrübe kazanıyor hem de döner sermayeden harçlıklarını çıkarıyor.

Bu yıl atölyede yaklaşık 1 ton yağ üreten öğrenciler, çiftçilerin getirdiği 15 ton zeytinin de sıkımını yaptı.

"Amaç hem bölgenin verimini arttırmak hem de bölgenin ekonomisine katkı sunmak"

Şarköy Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, AA muhabirine, öğrencilerin okulda zeytinin üretiminden hasadına ve yağ işlemesine kadar tüm aşamaları yapma imkanı bulduğunu söyledi.

Bölgede önemli bir zeytin üretimi yapıldığına dikkati çeken Elma, öğrencilerin okulda edindikleri tecrübeyle sektöre de hazırlandıklarını belirtti.

Çalışmayı bölge ekonomisine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizen Elma, şunları kaydetti:

"Bölgemiz ağırlıklı olarak zeytin işlemesi ve zeytinyağı üretimi yapan bir bölge olduğu için bu atölyeleri açtık. Burada gıda teknolojileri alanı açıp zeytinyağı üretimi ve okula bir marka kazandırmak adına, çocuklarımızın mezun olduktan sonra bir şekilde zeytinle uğraştıklarını bildiğimiz için bu çalışmaları yaptık.

Dolayısıyla hem bölgenin verimini artırmak hem de bölgenin ekonomisine katkı sunmak hem onları da yetişmiş bir eleman olarak sahaya sürmek amacındaydık."

Elma, yeni hazırladıkları proje dahilinde zeytin hasadını artırabilmek içi bahçeye kameralı gözlem istasyonu kurulacağını, çalışmanın başarılı olması halinde uygulamanın ilçe genelinde yaygınlaştırılacağını dile getirdi.

Patent başvurusu yaptılar

Okul Müdürü Barış Yıldız da ürettikleri zeytinyağının marka tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatlarını yaptıklarını, markalaşma süreci sonrası satışa geçeceklerini söyledi.

Bölge çiftçisinin yağ üretimine de katkı sunduklarına işaret eden Yıldız, "Bu sene bölge halkının 15 tona yakın zeytinini sıktık. Önümüzdeki yıllarda bunları 50 tona kadar çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Yıldız, zeytinciliğin geçim kaynağı olduğu ilçede ara elaman yetiştirme noktasında da çalışmanın kıymetli olduğuna vurgu yaptı.

Öğrencilerin deneyimin yanı sıra harçlıklarını da kazandıklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Bölgede çok sayıda çiftçi zeytincilik yapıyor. Öğrenciler de burada bu işin detaylarını öğreniyor. Hem döner sermaye işletmemizde çalışarak kendi harçlıklarını çıkarıyorlar. Aynı zamanda mezun olduktan sonra da bölge yağhanelerinde, gıda fabrikalarında ya da kendi işlerini devam ettireceklerse orada daha kaliteli üretim yapma üzerine çalışabiliyorlar."

Yıldız, marka tescil sürecini tamamladıktan sonra kendi yağlarının perakende satışını yapacaklarını ifade etti.

Öğrencilerden Harun Baysal ise okuldaki çalışmaların kendilerine önemli bir tecrübe kazandırdığının altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğrenciler Zeytinyağı Üretiminde Deneyim Kazanıyor - Son Dakika

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