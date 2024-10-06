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Öğrencilerden Kokarca Yazılımı

Öğrencilerden Kokarca Yazılımı

Samsun'da lise öğrencileri, istilacı kokarca böceği için tahmin yazılımı geliştirdi.

06.10.2024 14:16
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Samsun'da lise öğrencilerinin geliştirdiği yazılım, istilacı tür olan kahverengi kokarca böceğinin gelecekte çevresel gelişmelerden nasıl etkileneceğini ve olası yerleşme bölgelerini tahmin ediyor.

Samsun Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin 3 öğrencisinden oluşan takım, Doğu Karadeniz'de görülme sıklığı artan kahverengi kokarca böceğine yönelik araştırma yaptı.

Öğrenciler, geliştirdikleri yapay zeka destekli bilgisayar yazılımıyla kahverengi kokarca zararlısına ilişkin veriler topladı.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin 5. Değerlendirme Raporu'ndaki bilgiler temel alınarak oluşturulan çalışmada, istilacı türün yayılma alanları belirlendi.

Öğrenciler, kahverengi kokarca böceklerinin gelecekte çevresel gelişmelerden nasıl etkileneceğini ve olası yerleşme bölgelerini tahmin eden yazılımla, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamındaki "Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması"na katıldı.

Yarışmanın "çevre" kategorisinde ikinci olan takım, projeyi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivaldeki stantta tanıttı.

"Verileri ilgili kurumlara iletiyoruz"

Danışman öğretmen Metin Silsüpür, AA muhabirine, istilacı türün başta fındık olmak üzere elma, zeytin, domates ve pirinç üretimine zarar verdiğini söyledi.

Öğrencilerin 10 ayda tamamladığı projeyle böceklerin gelecekteki yayılma alanlarını belirlemeye çalıştıklarını belirten Silsüpür, "Kokarca böceğinin muhtemel türleri olacak. İstilacı türün nerelerde yayılacağını, nasıl etkiler göstereceğini tahmin ettiğimiz verileri ilgili kurumlara iletiyoruz." dedi.

Takım kaptanı Berke Yanık ise TEKNOFEST'te ödül almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Burası çok özel bir yer. Selçuk Bayraktar'dan ödül almak güzel histi. İlk defa büyük bir sahneye çıkıp ödül almaktan dolayı mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Teknofest, Teknoloji, Yazılım, Güncel, Samsun, Eğitim, Tarım, Çevre, Son Dakika

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