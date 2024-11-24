Öğrencilerden Öğretmenlerine Anlamlı Sürpriz - Son Dakika
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Öğrencilerden Öğretmenlerine Anlamlı Sürpriz

1985-1989 İnönü İlköğretim Okulu mezunları, öğretmenleri için sürpriz bir kutlama düzenledi.

24.11.2024 19:09
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40 yıl önce mezun olan öğrencilerden ilkokul öğretmenlerine anlamlı sürpriz

ANKARA - Ankara'daki 1985-1989 yılı İnönü İlköğretim Okulu mezunları öğretmenleri Canan Baydar'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, düzenledikleri programla kutladı.

Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde 1985-1989 yılı İnönü İlköğretim Okulu mezunları ilkokul öğretmenleri Canan Baydar'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü düzenledikleri programla kutladılar.

Sosyal medya ve çeşitli iletişim kanalları ile birbirlerine ulaşan mezun öğrenciler, öğretmenlerine sürpriz bir kutlama düzenlediler. Gölbaşı'nda kahvaltılı bir program organize eden mezun öğrencilerin bu anlamlı sürprizi ise 72 yaşındaki emekli öğretmen Canan Baydar'a duygu dolu anlar yaşattı.40 yıl sonra öğrencilerini karşısında gören Emekli Öğretmen Canan Baydar bu anlamlı sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamazken mezun öğrenciler de öğretmenleri ile hasret giderdi. Hatırladıkları anıları anlatarak eski günlerin yad edildiği programda öğrenciler öğretmenleri ile bol bol fotoğraf çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

Mezun öğrenciler Emekli Öğretmen Canan Baydar'a ilkokuldan mezun olurken çektirdikleri toplu fotoğrafı hediye etti.Baydar tek tek öğrencilerine teşekkür ederek, "Öğretmen olmanın en güzel yanı da bu. Hatırlanmak, unutulmamak ve seviliyor olmak güzel. Vefa çok başka bir şey. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Beni çok mutlu ettiler, duygulandırdılar ve iyi ki varlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Yıllar sonra öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile bir araya gelen mezun öğrenciler de "Hepimizin böyle bir programa ihtiyacı vardı. 80'li ve 90'lı yıllarda çocuk olmak bambaşkaydı. Biz hep saygı ve sevgi ile büyütüldük. Bugün de bizlerin üzerinde emeği olan öğretmenimize bir sürpriz yapmak istedik. Çok güzel bir gün oldu. Hem öğretmenimizi hem sınıf arkadaşlarımızı görmek muhteşemdi. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir araya geleceğiz" dedi. Program göl kenarında toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Kaynak: İHA

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