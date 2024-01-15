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Öğrencilerden Pençe-Kilit şehitleri için saygı duruşu - Son Dakika
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Öğrencilerden Pençe-Kilit şehitleri için saygı duruşu

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için Amasya'da tüm okullarda bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Serdar Zeren Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri şehit Mehmetçikleri saygıyla andı. Okul müdürü Hami Koyuncu, öğrencilere hitaben, vatan evlatlarının soğukta canlarını verdiğini belirterek, onlar için saygı duruşunda bulunulduğunu söyledi.

15.01.2024 - 09:40,
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Öğrencilerden Pençe-Kilit şehitleri için saygı duruşu

AMASYA - Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için ülke genelinde olduğu gibi Amasya'da da bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Teröristlerin hain saldırısında canını feda eden Şehit Uzman Çavuş Samet Aslan'ın memleketi Amasya'da Serdar Zeren Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri şehit Mehmetçikleri saygıyla andı.

Öğrencilerine seslenen okul müdürü Hami Koyuncu, "Havanın ne kadar soğuk olduğunu görüyorsunuz. Yalnız bu vatan evlatları soğukta bizler sıcak okullarımızda okuyalım, sıcak yataklarımızda yatalım diye canlarını veriyorlar. Bizde onlar için saygı duruşunda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Pençe-Kilit şehitleri için saygı duruşu
Kaynak: İHA
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Amasya, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

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