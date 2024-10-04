Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika
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Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Destek

Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Destek

Amasya'da öğrenciler, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

04.10.2024 16:54
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Amasya'da öğrenciler, sokaklarda uygun yerlere kedi ve köpekler için mama ve su koydu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çocuk Hakları İl Komitesi iş birliğinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında organize edilen etkinlikte öğrenciler, sokak sokak gezerek 43 noktaya kedi ve köpekler için mama ve su bıraktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Murat Gökhan Keskin, AA muhabirine, insanlar kadar yaşamayı hak eden sokak hayvanlarını için yem ve su bırakarak hayatta kalma mücadelelerine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Çocuk Hakları İl Komitesindeki öğrencilerden Melike Başer ise hayvanların da beslenme ve barınma hakkı bulunduğunun farkında olunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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