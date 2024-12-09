Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Mama Bağışı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanları için Cengiz Topel İlkokulu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Bölümü öğrencileri mama bağışında bulundu.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanlarına duyarlı öğrencilerden mama bağışı gelmeye devam ediyor.

Son olarak Cengiz Topel İlkokulu'ndan 30 çocuk ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Bölümü'nden 17 öğrenci, Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanları için mama bağışında bulundu. Mamaları teslim alan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri de duyarlılığından ötürü öğrencilere teşekkür etti.

Öğrenciler ayrıca Doğal Yaşam Merkezi'ndeki can dostları da ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sahiplendirme ve bağış konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi'ne,'0 (533) 955 79 04' numaralı telefondan ulaşılabiliyor.