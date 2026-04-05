Öğrencilerden Sürdürülebilir Tasarım Atölyesi

05.04.2026 13:13
Eskişehir'de öğrenciler, atık malzemeleri kullanarak tasarım ürünleri üretti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu öğrencileri, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında düzenlenen etkinlikte atık malzemeleri tasarım ürünlerine dönüştürdü.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Harezmi Eğitim Modeli çerçevesinde, Oda Art Sanat Galerisi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, sanat ve tasarım odaklı atölye çalışmasına katıldı.

Öğrenciler, hem sanat galerisi ortamını deneyimleme hem de tasarım süreçlerine aktif katılım sağlama fırsatı buldu. Sanat galerisi bünyesinde 25'ten fazla tasarımcının ürünlerini inceleyen öğrenciler, üretim süreçleri hakkında bilgi alarak kendi tasarımlarına ilham kaynağı oluşturdu.

İncelemelerin ardından ileri dönüşüm temasıyla düzenlenen atölye çalışmasında, atık durumdaki perdeleri kullanarak çanta, toka ve çeşitli dekoratif ürünler tasarlandı.

Farklı istasyonlara ayrılarak çalışan öğrenciler, ölçüm, kesim, yapıştırma ve süsleme aşamalarında görev alarak üretim sürecinin her adımını deneyimledi. Program, oyunlarla başlayıp öğrencilerin aktif rol aldığı tasarım atölyesiyle sona erdi.

Oda Art Sanat Galerisi Kurucu Yöneticisi Özlem Kanat Örneksoy, AA muhabirine, Harezmi projesi kapsamındaki sürdürülebilirlik atölyesine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Gençlerin sanat ve tasarımla buluşmasının önemini belirten Örneksoy, şöyle devam etti:

"Kapımızı bir sanatevi olarak öğrencilere açıyoruz. Yaklaşık 16 öğrenci, öğretmenlerinin koordinatörlüğünde bu atölyenin tasarım atölyesini gerçekleştiriyor. Onların üretim süreçlerine dahil olmaları ve kendi tasarımlarını ortaya koymaları çok kıymetli."

Örneksoy, öğrencilerin sanatevindeki el üretimi ürünleri incelediğini kaydederek, "Sadece fabrikasyon ürünlerle değil, kendilerinin de üretim kapasitelerini arttırabileceğimiz alanlar oluşturmak, onlara bir ev sahibi olmak benim için çok kıymetli. Hepsiyle tanıştığım için çok mutluyum. Genç sanatçılara, gençlere alan açmak çok önemli." dedi.

Projeye katılan öğrencilerden Nehir Alper, geri dönüştürülebilir malzemelerle yeni ürünler tasarladıklarını ifade ederek, "Plastik poşet kullanımını azaltmak için kumaş çantalar yapıyoruz. Burada olmak beni çok heyecanlandırıyor." dedi.

Yapıştırma istasyonunda görev aldığını anlatan Alper, "Arkadaşlarım kumaşları düzeltiyor. Sonra onları bardağın etrafına koyup çiçek deseni vererek süsler yapıyoruz. Plastik poşet kullanımını azaltıp hem de perdelerimizi geri dönüştürüp daha kullanışlı hale getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ecrin Buğlem Kılıç ise atıl durumdaki malzemeleri günlük hayatta kullanılabilecek ürünlere dönüştürdüklerini ifade ederek, projenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Etkinlikte görev alan okul idarecileri ve öğretmenler arasında Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay, Müdür Yardımcısı Sevil İncekara ile öğretmenler Harezmi Proje Yürütücüsü Koordinatörü Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Elma, Büşra Erokutan, Hüseyin Kumruoğlu ve İlhan Okuyucu yer aldı.

Kaynak: AA

