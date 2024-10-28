Öğrencilerden Türk Bayrağı Koreografisi

HATAY'da lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamlında Türk bayrağı koreografisi oluşturdu.
Samandağ ilçesi Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, okul bahçesinde Türk bayraklı koreografi oluşturdu. Okul Müdürü Kemal Albayrak, programda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
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