Öğrencilerden Yaşlılara İftar Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden Yaşlılara İftar Yardımı

Öğrencilerden Yaşlılara İftar Yardımı
04.03.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da öğrenciler, Ramazan'da yaşlılara çorba dağıtarak paylaşma kültürünü teşvik ediyor.

Isparta'nın Atabey ilçesinde lise öğrencileri, "Çorbada Tuzumuz Olsun" projesi kapsamında okul mutfağında pişirdikleri çorbaları iftar vaktinde yaşlılara dağıtıyor.

Hacı Naciye Kasap Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yardımlaşma ve paylaşma duygusunun ön plana çıktığı ramazan dolayısıyla proje başlattı.

Öğrenciler, bu kapsamda okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nün mutfağında hazırladıkları çorbayı, pideyle birlikte, ilçedeki yaşlıların evine götürüyor.

Okul Müdürü Hasan Albayrak, projeyi 2 yıldır aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen projeyle, öğrencilerin paylaşma ve dayanışma kültürünü deneyimlediğini belirten Albayrak, "Yaşlılar projeden çok memnun. Bazıları 'Tekrar gelecek misiniz?' diye soruyor. Bu durum bizi duygulandırıyor." dedi.

Müdür Yardımcısı Önder Öncel ise Atabey Sosyal Yardımlaşma Vakfının desteğiyle tespit ettikleri yaşlıların yalnız hissetmemelerini sağladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğrenci Ceylin Hindi, yaşlılara çorba ikram ederek hayır dualarını almanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ayşenur Burç da paylaşma ve yardımlaşma ayında böyle bir projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Isparta, Atabey, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Yaşlılara İftar Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Dursun Özbek’ten ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına net yanıt: Külliyen yalan Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan
Görüntü Türkiye’den Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
UEFA’dan Arda Turan’ın Türkiye talebine cevap İşte maçın oynanacağı stadyum UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! İşte maçın oynanacağı stadyum

13:37
Ronaldo savaştan mı kaçtı Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
Ronaldo savaştan mı kaçtı! Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
13:30
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü
İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:01
İran’a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
İran'a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 13:58:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Yaşlılara İftar Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.