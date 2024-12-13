Öğrencilerin Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: Okul Kantini Operasyona Uğradı

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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde dün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 37 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yapılan araştırmada yasak olmasına rağmen ilk kez getirdiği hazır tavuklu makarnayı öğrencilere sattığı belirlenen okul kantinin işletmecisi hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Acarlar 60'ıncı Yıl Ortaokulu'nda, dün teneffüste kantinden aldıkları tavuklu hazır makarna yiyen öğrencilerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri ortaya çıktı. Rahatsızlanan 37 öğrenci, ambulanslarla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin tamamı taburcu edildi.

MAKARNAYI İLK KEZ GETİRMİŞ

Kantinde, tavuklu hazır makarnanın satışının yasak olmasına rağmen dün ilk kez getirilip satıldığı tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hazır tavuklu makarna başta olmak üzere kantindeki tüm gıda ürünlerinden numune alıp tahlile gönderdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul kantini işletmecisi hakkında idari soruşturma başlatıldı.