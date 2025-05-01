Öğretmen Atamalarında Yeni Sistem Başlıyor

(ANKARA) - 2024 KPSS'sine göre istihdam edilecek adaylar için branş dağılımlarını açıkladıklarını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, buna göre başvuru alacaklarını ve her bir aday için 3 katı adayı mülakata davet edeceklerini söyledi. Tekin, mülakat sınavından sonra da başarılı olan adayların atamasını yapacaklarını belirtti. Ardından da akademiyle ilgili sürecin başlayacağını anlatan Tekin, "Şu anda bu yıl yapacağımız uygulamayla öğretmenlerin istihdamında mülakat mekanizması tamamen kalkıyor. Önümüzdeki dönemde, AGS diyoruz biz kısaca, Akademiye Giriş Sınavı ile beraber artık öğretmen adayı arkadaşlarımızın çoklu değerlendirmeye tabi tutulduğu başka bir sistem başlıyor. O ayrı bir mekanizma." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bugün yapılan 1381 engelli öğretmen atamasının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Tekin, bu yıl yapılacak öğretmen atamasındaki branş dağılımına ilişkin öğretmenlerin hangi il ve ilçede olacağının ve ne kadar ders verecekleriyle ilgili hesaplama mekanizmalarının olduğunu söyledi. Tamamen bilimsel usullere göre bir öğretmenin maaş karşılığı okutmakla mükellef olduğu haftalık ders saati üzerinden hesap yaptıklarını belirten Tekin, bunu öğretmenin okuldaki derslerinin saati ile hesap ettiklerini aktardı.

Tekin, şunları ifade etti:

"Diyelim ki bir okulda matematik dersi var. 100 saat ders okutulacak. 100 saati okutmak için bizim kaç öğretmene ihtiyacımız var, onu hesaplıyoruz. Hesap ettikten sonra... Bu okul bazlı hesap, ilçe bazlı, il bazlı ve ülke bazlı hesap... Nihayetinde Bakanlığa gelen, taşradan gelen verilerden hareketle objektif bir hesaplamamız var. Biz diyoruz ki şu kadar saat matematik dersi okutuyoruz ülke genelinde ve şu kadar öğretmene ihtiyacımız var bu ders için. Bu bizim norm hesabımız ve branş bazlı olarak bu hesapları Personel Genel Müdürlüğümüz raporlaştırır.

Atama takvimi geldiği zaman biz, öğretmenlik branşlarının isimlerini kapatırız. Elimizdeki kadro sayısı kaç? 15 bin. Bu 15 bin kadroyla bir matematiksel formülle orantı kurarız ve deriz ki ilk sırada bizim toplam o dersi okutacak öğretmen ihtiyacımız kaç? Bu ihtiyacın karşılığında elimizde kaç öğretmen var ve bize tahsis edilen yeni kadrolarda yüzdelik dilimi oradaki ihtiyaç açısından orantıladığımızda buraya kaç öğretmen atamamız gerekir diye yazarız buraya. Sonra görürüz ki X branşına şu kadar öğretmen lazım, Y branşına şu kadar öğretmen lazım. Dolayısıyla bizim açımızdan herhangi bir branşın veya herhangi bir öğretmenlik alanının pozitif ya da negatif bir ayrıcalığı yok."

"Öğretmen adayları için KPSS sınavı yapılmayacak"

"Benim edebiyatçıya ihtiyacım varsa edebiyatçı alırım, başka bir alana ihtiyacım varsa onu alırız. Bu, bizim hesabımız tamamen rasyonel, tamamen bilimsel kriterlere göre ve formüle edilmiş bir hesap." diyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece ben yapmıyorum bunu. Bu, bu Bakanlıkta eskiden beri veya en azından benim müsteşarlığımdan beri bu böyle yürür. Hiçbir bakan arkadaşımız, hiçbir genel müdür arkadaşımız ihtiyacı olan bir branş varken, ihtiyacı olmayan bir alanda öğretmen alıp kamu kaynaklarını israf etmek veya bir başka ülke bölgedeki çocuklarımızın öğretmensiz kalmasına göz yummak gibi ilkesiz bir davranış içinde olmaz. Dolayısıyla bu eleştiriler, çok tutarlı eleştiriler değil. Biz, yaptığımız işin arkasındayız çünkü gerçekten ihtiyacımıza göre bir dağılım yaptık. Bundan sonrakilerinde de böyle yapacağız."

Bakan Tekin, "Öğretmenlerin belirlenmesi süreci nasıl olacak? Milli Eğitim Akademisi yöntemi de devreye girecek. Ona ilişkin detayları da paylaşabilir misiniz?" sorusu üzerine, geçen yıl öğretmen istihdam süreci ile ilgili köklü bir değişiklik yaptıklarını hatırlattı.

Geçen yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girenlerin mağduriyet yaşamaması için bu yıl son kez bu sınav ile öğretmen atamasının yapılacağını belirten Tekin, "Önümüzdeki temmuz ayında ÖSYM tarafından yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'yla (AGS) da öğretmen ataması yapacağız ve bu yıl öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS yapılmayacak dedik. Yani son öğretmen adayı arkadaşlarımız için söylüyorum. Son KPSS geçtiğimiz yıl yapıldı ve artık öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS sınavı yapılmayacak." ifadesini kullandı.

"Mülakat mekanizması tamamen kalkıyor"

Tekin, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucu Milli Eğitim Bakanlığına 25 bin kadro ayrıldığını hatırlatarak, "2024 yılında KPSS'ye giren öğretmen adayı arkadaşlarımız için 15 bin kadro tahsisi yaptık. Temmuz ayında yapılacak AGS ile aramıza katılacak arkadaşlarımız için ise 10 bin." dedi.

Şu anda iki farklı hukuki işlem yürüttüklerini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri, 2024 KPSS'sine göre istihdam edeceğimiz arkadaşlarımız. Onların prosedürü belli. Branş dağılımlarını açıkladık, buna göre başvuruları alacağız ve kanuna göre her bir aday için 3 katı adayı mülakata davet edeceğiz. Yani 15 bin öğretmen arkadaşımız için 45 bin öğretmen adayı arkadaşımız mülakata davet edilecek. KPSS puanındaki puan üstünlüğüne göre ve kendilerine tanımladığımız bölgelerde veya sınav alanlarında mülakat sınavlarına girecekler. Mülakat sınavından sonra da başarılı olanların atamasını yapacağız."

Bu sürecin ardından akademi ile ilgili sürecin başlayacağını bildiren Tekin, "Şu anda bu yıl yapacağımız uygulamayla öğretmenlerin istihdamında mülakat mekanizması tamamen kalkıyor. Önümüzdeki dönemde AGS ile beraber artık öğretmen adayı arkadaşlarımızın çoklu değerlendirmeye tabi tutulduğu başka bir sistem başlıyor, o ayrı bir mekanizma." diye konuştu.

"4 okulu boşalttık ve eğitim öğretimi orada kapattık"

Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisinin hayata geçirilmesiyle öğretmen seçimlerinin daha uzun vadede olacağını aktararak, akademiye girmeye hak kazananların hem teorik hem de pratik olmak üzere 14 aylık eğitim programından geçeceğini ifade etti.

Ülkedeki farklı okul türlerinde öğretmen adaylarının pratik eğitim alacaklarını anlatan Tekin, "Eğitimi aldığı yerde, her gittiği yerde, birlikte derse girdiği uzman ya da başöğretmen düzeyindeki arkadaşımız, öğretmen adayı arkadaşımızla ilgili bizim hazırladığımız bir ölçme değerlendirme mekanizmasıyla bir değerlendirme formu dolduracak. Bu form neticesinde de ilgili arkadaşımızın atamaya esas puanı ortaya çıkıyor ve akademi eğitimini tamamladıktan sonra da göreve başlayacağı yere göndermiş olacağız kendisini." dedi.

Okullar erken mi kapanacak?

Tekin; bu yıl okulların erken kapanıp kapanmayacağına ilişkin soruya karşılık, bunun hukuken mümkün olmadığını, okulların 180 iş günü açık olması gerektiğini, bu konuyla ilgili bir planlamalarının olmadığını söyledi.

"Bakanlığımızdaki jammerları hiç görmedim, hiç kullanmadım"

Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanlığının jammer kullandığı yönündeki iddialarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Yani yalan bile diyemeyeceğim bir konu. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı derken şahsımı kastediyor. Milli Eğitim Bakanı da sanki bunu kullanıyor. Ben yaklaşık iki yıldır Bakanım. Bakanlığımızdaki jammerları hiç görmedim, hiç kullanmadım, bavulla da taşımadım. Yani öyle bir şey yok. Peki, bizim Bakanlığımızın jammerı olabilir mi; olabilir. Neden olabilir? çünkü bizim bakanlığımız tıpkı ÖSYM gibi. Yılda ortalama 9 milyon kişi için sınav hazırlıyoruz. Yani bizim yaptığımız sınavlara 9 milyon kişi giriyor. Bu 9 milyon kişinin girdiği sınavların sorularının hazırlandığı ve basıldığı mekanizmaların bir şekilde güvenliğinin sağlanması lazım. Yani bu içinde yaşadığımız ortamda bilgi güvenliği açısından sorunlar yaşandığını düşünürseniz, bizim de burada bir bilgi sızıntısı olmasını engelleyecek tedbirleri almamız lazım."

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi

"Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi'nde (PIKTES) öğretmenlerle ilgili bir kadro durumu söz konusu mu?" sorusu üzerine Tekin, şu yanıtı verdi:

"PIKTES konusunda her gittiğimiz yerde arkadaşlar bunu söylüyor. PIKTES, biliyorsunuz, Avrupa Birliği fonlarıyla Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyelilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarını karşılamak için istihdam ettiğimiz arkadaşlarımız. Bu proje başladığında öğretmen atama usulümüz KPSS, artı mülakatla istihdam ettiğimiz arkadaşlarımız. Dolayısıyla ben bunların mağduriyetini proje bittiğinde çözebileceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili yetkililerle de konuştuk. Proje biteceği zaman arkadaşlarımızı destekleyeceğiz inşallah."

Bakan Tekin, "Diplomaya bağlı alan değişikliği takvimi ne zaman açıklanacak ya da böyle bir hazırlık var mı?" sorusuna, bunun bir takviminin olduğunu ve yıl sonunda yayınlanacağını bildirdi.

Alan değişikliğinin çok sınırlı sayıda olabileceğine işaret eden Tekin, "Yani bizim ihtiyaç duyduğumuz branşlar ve ihtiyaç fazlası öğretmenlerimizin olduğu branşlar arasında bahsettiğiniz uygun diploması olan arkadaşlarımızın branş değişikliğini planlayabiliriz. Geçtiğimiz yıl yaptığımızda da yine bu kısıtla yapmıştık. Yine aynı çerçevede oluşacak bir şey." dedi.