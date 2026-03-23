Öğretmen Rümeysa Güven\'in Cesedi Bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde İngilizce öğretmeni Rümeysa Güven'in (29) ırmakta cansız bedeni bulundu.

Manavgat Irmağı'nda sabah saatlerinde su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gelen Sahil Güvenlik ekibi tarafından sudan çıkarılan cesedin, İngilizce öğretmeni Rümeysa Güven'e ait olduğu belirlendi. Güven'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.