Öğretmene Saldırı: Soruşturma Başlatıldı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ortaokulda öğretmenin öğrenci tarafından darbedilmesine ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, 7 Kasım'da Aydın Gürdamar Ortaokulu'nda görevli kadın öğretmen, derslikte kavga eden iki 7. sınıf öğrencisini ayırmak istedi.

Bu sırada kadın öğretmen, kavga eden öğrencilerden birinin müdahalesiyle yere düştü. Kadın öğretmen meslektaşının yardımıyla yerden kalkarak sınıftan ayrıldı.

Kadın öğretmenin öğrenci tarafından darbedilmesine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Öte yandan öğrencinin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

AK Parti'li Çiğdem Erdoğan'dan açıklama

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, öğretmene saldırı olayını üzülerek öğrendiğini belirterek, "İl Milli Eğitim Müdürümüz ile kıymetli öğretmenimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Eğitim yuvalarımızda görev yapan öğretmenlerimiz, bilinçli ve ahlaklı nesiller yetiştirmek için yoğun bir gayret gösteriyor. Bu gayretli mücadelede eğitimcilerimizin her zaman yanındayız. Konuya ilişkin ilgili birimlerce açılan soruşturmalar devam ediyor. Bizler de yakın takipçisi olacağız. Menfur hadiseyi yaşayan öğretmenimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.