Öğretmenler Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğretmenler Günü Kutlandı

Öğretmenler Günü Kutlandı

Vali Aksoy, Eskişehir'de en yaşlı ve en genç öğretmenlerle bir araya geldi, öğretmenlerin önemine vurgu yaptı.

22.11.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentteki en yaşlı ve en genç öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Aksoy, Eskişehir Öğretmenevi'nde bir grup öğretmenin katılımıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 24 Kasım'ın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği kabul ettiği tarih olduğunu anımsattı.

Geleceğin emanet edildiği öğretmenlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştireceklerini biliyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şekilde bu çalışmalarını sürdüreceklerdir. Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek olup, toplumu şekillendiren önemli bir meslektir. Bu anlamda, öğretmenlerimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesinde, kalkınmasında ve bu noktaya gelmesinde büyük emekleri bulunmaktadır. Bu nedenle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, yaşamını kaybetmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler diliyorum. Görevde olan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum."

Eşi Hülya Aksoy'un da öğretmen olduğunu dile getiren Aksoy, mesleğin tüm mensuplarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Vali Aksoy, 98 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Mehmet Uslu ve 24 yaşındaki matematik öğretmeni Funda Karadağ ile diğer eğitimcilere programa katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Emekli edebiyat öğretmenleri Muharrem Kubat ve İlyas Küçükcan'ın yazdıkları kitapları hediye ettiği Aksoy, programa katılan öğretmenlere karanfil ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Hüseyin Aksoy, Etkinlik, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenler Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:58 Ordu Üniversitesi’ndeki sır fakülte Ne öğrencisi ne de binası var Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
13:51 “Safları sıklaştırın“ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama "Safları sıklaştırın" diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
21:27 ABD’deki Bitcoin ETF’leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
21:05 Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 15:32:01. #1.11#
SON DAKİKA: Öğretmenler Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.