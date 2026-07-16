Öğretmenler Hakları İçin Sokağa Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğretmenler Hakları İçin Sokağa Çıkıyor

16.07.2026 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, öğretmenlere yönelik gözaltıları protesto etti, hak talep etti.

(İZMİR) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Şubesi'nin Ankara'da öğretmenlere yönelik gözaltıları protesto etmek amacıyla düzenlediği basın açıklamasında, Sendikanın İl Meclis Üyesi Can Derdiyok, "Bu mücadele, eğitimin kamusal bir hak olarak kalmasının; çocukların nitelikli eğitime erişebilmesinin; öğretmenlik mesleğinin onurunun korunmasının mücadelesidir" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Şubesi, Ankara'da taban maaş hakkı ve mülakat mağduriyeti ile alakalı devam eden eylemlere destek vermek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen açıklamaya TİP de destek verdi.

Sendika üyeleri, "Korkumuz yok, hakkımız almadan geri dönüş yok", "Patronların bakanı Yusuf Tekin istifa" sloganlarıyla Ankara'da öğretmenlere yönelik şiddet ve gözaltıları protesto ettiler.

Sendika adına açıklamayı Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Şubesi İl Meclis Üyesi Can Derdiyok yaptı.

"SORUMLULUK SÜREKLİ EL DEĞİŞTİRİYOR"

Ankara'daki eylemde öğretmenlerin haklarını ararken şiddete maruz kaldığını söyleyen Derdiyok şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkede öğretmenler, haklarını anlatacak bir muhatap bulamıyorsa yalnızca çalışma yaşamı değil, hukuk devleti de yara almış demektir. Biz özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler olarak aylardır aynı soruyu soruyoruz: Bu ülkenin öğretmenlerinin sorunlarını kim çözecek? Güvenceli çalışma istiyoruz. Taban maaş hakkı istiyoruz. Çalışma hakkımızın mülakatlarlarla gasp edilmesinin son bulmasını istiyoruz. Ancak her başvurduğumuz kapıda aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenlerinin çalışma koşullarına ilişkin sorumluluğunu ekonomik gerekçelere, vergi düzenlemelerine ve başka kurumlara havale ediyor. Diğer kamu kurumları ise yeniden Milli Eğitim Bakanlığı'nı işaret ediyor. Sorumluluk sürekli el değiştiriyor, sömürü ise olduğu yerde kalıyor."

"O ALANDA YALNIZCA ANNELER YOKTU"

Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek isteyen öğretmenler polis ablukasına alındı. Arkadaşlarımız darp edildi, yere yatırıldı, sürüklendi ve gözaltına alındı. Öğretmenler, annelerinin gözleri önünde şiddete maruz bırakıldı. Anneler darp edildi. O alanda yalnızca öğretmenler yoktu. O alanda çocuklar, anneler vardı. O alanda bu ülkenin geleceği vardı. ve o geleceğe, şiddet gösterildi. Barikatın içinde kalan tek bir kişi dahi bırakılmadan herkes gözaltına alındı. Toplam 51 arkadaşımız gözaltına alındı. Barikatın dışında kalanlar ise ailelerinden ve mücadele arkadaşlarından zor kullanılarak koparıldı, polis çemberi içine alındı. Hak arayan yurttaşları düşman gibi gören, onları ablukaya alan ve şiddet uygulayan anlayış, yalnızca öğretmenlerin değil toplumun tüm demokratik kazanımlarının karşısındadır."

"KAMUSAL EĞİTİMİN ZAYIFLADIĞI YERDE BEDELİ TOPLUM ÖDER"

Öğretmenlerin ülkenin geleceği olduğunu savunan Derdiyok şunları söyledi:

"Bugün bu değerleri yeni kuşaklara aktarmakla yükümlü olan öğretmenlerin, aynı değerleri kullanmaya çalıştıkları için şiddete uğraması; yalnızca eğitim emekçilerine değil, eğitimin kendisine yönelmiş bir saldırıdır. Çocuklara hukuk devletini anlatan öğretmenlerin hukuksuzluğa maruz bırakıldığı, hak ve özgürlükleri öğreten öğretmenlerin en temel hakları engellendiği, demokrasiyi anlatan öğretmenlerin demokratik haklarını kullanamadığı bir ülkede eğitimin niteliğinden söz edilemez. Çünkü güvencesiz öğretmen, yalnızca ekonomik olarak yoksullaştırılmaz; mesleki itibarı da zedelenir. Mesleki itibarı zedelenen öğretmenin olduğu yerde kamusal eğitim güç kaybeder. Kamusal eğitimin zayıfladığı yerde ise bedeli bütün toplum öder."

"BU MÜCADELE MESLEK ONURUNUN KORUNMASI MÜCADELESİDİR"

Biz tam da bu yüzden mücadele ediyoruz. Bu mücadele yalnızca özel sektör öğretmenlerinin taban maaş mücadelesi, mülakat mağdurlarının adalet mücadelesi değildir. Bu mücadele, eğitimin kamusal bir hak olarak kalmasının; çocukların nitelikli eğitime erişebilmesinin; öğretmenlik mesleğinin onurunun korunmasının mücadelesidir. Bugün bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Öğretmenlere ve ailelerine yönelik şiddetin sorumluları hakkında etkili soruşturma yürütülmelidir. Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş hakkı yasal güvence altına alınmalıdır. Mülakat mağduriyetine son verilmelidir. ve en önemlisi; öğretmenlerin taleplerini birbirine havale eden değil, bu talepleri çözmek için sorumluluk alan bir kamu iradesi derhal ortaya konulmalıdır. Çünkü öğretmenin hakkını savunmak, çocukların eğitim hakkını savunmaktır. Haklı mücadelemizden, dayanışmamızdan ve umudumuzdan vazgeçmeyeceğiz."

KİPER: "ÖĞRETMENLERİMİZİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Öğretmenlere destek vermek adına açıklamada konuşan TİP İzmir İl Başkanı Osman Kiper de şöyle konuştu:

"Şunu biliyoruz ki MESEM nasıl bu iktidarın ihtiyacı olan bir şeyse, özel okul öğretmenlerimize de insanca bir ücret vermemek, kamuda çalışan öğretmenlerimize aynı maaşı vermemek de bu devletin en ihtiyacı olduğu şeydir. Nedir o? Çocuklarımızı sömürmek, onlara o ders verecek öğretmenleri sömürmek. Bu sistem ve devlet bizlerin kanından, gözyaşından ve terinden besleniyor. 51 tane öğretmenimiz bugün Ankara'da yaka paça sürüklenerek gözaltına alındı. Öğretmenlerim sizlerin çocuklarını okutan öğretmenler taban maaşı için, insanca bir atama için, insanca bir maaş için bugün gözaltına alındı. Ama hesap sorması gereken patronlar var ya, o patronlardan daha büyük hesap sorması gerekenler var. Bugün bizlere Ankara'da aslında gözaltına alınan Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yusuf Tekin, asıl siz hesap vereceksiniz. Öğretmenleri böyle insanlık dışı bir yaşama mahrum bırakamayacaksınız. Öğretmenlerimizin, hocalarımızın sonuna kadar arkasındayız."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenler Hakları İçin Sokağa Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı 325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
Levent Üzümcü gözaltına alındı Levent Üzümcü gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var Ünlülere yeni dalga operasyon! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var
Nasuh Mahruki hakkında “15 Temmuz“ paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı Nasuh Mahruki hakkında "15 Temmuz" paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

23:00
Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
22:43
Narin’in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Narin'in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü
21:45
Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
21:31
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
20:41
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Trump, dünya kupası finaline katılacak
18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 23:18:41. #7.13#
SON DAKİKA: Öğretmenler Hakları İçin Sokağa Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.