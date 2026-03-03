Öğretmenler, Meslektaşlarını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğretmenler, Meslektaşlarını Protesto Etti

03.03.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğretmenler, bıçakla öldürülen meslektaşları için iş bıraktı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğretmenler, İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir lisede görev yapan meslektaşları Fatma Nur Çelik'in (44), öğrencisi F.S.B. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülmesini protesto etmek için bir günlük iş bırakarak, yürüdü.

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in görevi başında öldürülmesine tepki gösteren Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarına bağlı öğretmenler, bugün 1 gün süreyle iş bırakarak, yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Keşan Kent Müzesi önünde toplanan öğretmenler, ellerinde açtıkları pankartlarla sloganlar atarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önüne yürüdü. Basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş Keşan Temsilcilik Başkanı Erol Yazla, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin katalog suçlar kapsamına alınması gerektiğini belirterek, "Caydırıcı ve ağır yaptırımlar içeren özel yasal düzenleme ivedilikle hayata geçirilmelidir. Ortaöğretim kurumlarında disiplin mekanizması işlevsel ve etkin hale getirilmelidir. Tüm okullarda sürekli ve yeterli sayıda güvenlik personeli bulundurulması zorunlu hale getirilmelidir. Okullarda giriş-çıkış kontrol sistemleri ve güvenlik altyapısı standart hale getirilmelidir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri güçlendirilmelidir. Risk altındaki öğrenciler için erken müdahale ve destek programları uygulanmalıdır. Eğitim emekçilerinin mesleki itibarını koruyacak, hedef gösterilmelerini engelleyecek açık ve net bir tutum alınmalıdır. Bu saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması gerekmektedir. İhmali bulunanlar tespit edilmeli ve sorumlular hesap vermelidir. Gelecekte benzer vakaların yaşanmaması için bu acının üzeri örtülmemelidir. Unutulmamalıdır ki öğretmen güvende değilse, eğitim güvende değildir. Eğitim güvende değilse, toplumun geleceği güvende değildir. Güvenli okul ortamı bir tercih değil, bir zorunluluktur" dedi.

Kaynak: DHA

Edirne, Şiddet, Güncel, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenler, Meslektaşlarını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron, Fransa’nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı
İsrail Lübnan’daki binayı havaya uçurdu İşte o anlar İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar
Dubai’de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı Dubai'de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:50
Dünyaca ünlü golcü İran’da savaşacak mı Beklenen açıklama geldi
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 16:29:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Öğretmenler, Meslektaşlarını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.