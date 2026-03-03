Öğretmenler, Meslektaşlarını Protesto Etti

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğretmenler, İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir lisede görev yapan meslektaşları Fatma Nur Çelik'in (44), öğrencisi F.S.B. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülmesini protesto etmek için bir günlük iş bırakarak, yürüdü.

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in görevi başında öldürülmesine tepki gösteren Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarına bağlı öğretmenler, bugün 1 gün süreyle iş bırakarak, yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Keşan Kent Müzesi önünde toplanan öğretmenler, ellerinde açtıkları pankartlarla sloganlar atarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önüne yürüdü. Basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş Keşan Temsilcilik Başkanı Erol Yazla, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin katalog suçlar kapsamına alınması gerektiğini belirterek, "Caydırıcı ve ağır yaptırımlar içeren özel yasal düzenleme ivedilikle hayata geçirilmelidir. Ortaöğretim kurumlarında disiplin mekanizması işlevsel ve etkin hale getirilmelidir. Tüm okullarda sürekli ve yeterli sayıda güvenlik personeli bulundurulması zorunlu hale getirilmelidir. Okullarda giriş-çıkış kontrol sistemleri ve güvenlik altyapısı standart hale getirilmelidir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri güçlendirilmelidir. Risk altındaki öğrenciler için erken müdahale ve destek programları uygulanmalıdır. Eğitim emekçilerinin mesleki itibarını koruyacak, hedef gösterilmelerini engelleyecek açık ve net bir tutum alınmalıdır. Bu saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması gerekmektedir. İhmali bulunanlar tespit edilmeli ve sorumlular hesap vermelidir. Gelecekte benzer vakaların yaşanmaması için bu acının üzeri örtülmemelidir. Unutulmamalıdır ki öğretmen güvende değilse, eğitim güvende değildir. Eğitim güvende değilse, toplumun geleceği güvende değildir. Güvenli okul ortamı bir tercih değil, bir zorunluluktur" dedi.