Öğretmenlerden Eğitimde Şiddete Tepki

ŞANLIURFA'daki okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından, Adana'da öğretmenler, eğitimde şiddete 'dur' demek için iş bırakma eylemi yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki lisede dün gerçekleşen silahlı saldırıda 16 kişinin yaralanmasının ardından, Adana'daki öğretmenler, eğitimde şiddeti protesto etmek amacıyla iş bırakma eylemi yaptı. Merkez Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan ve şiddet karşıtı dövizler taşıyan eğitimciler adına basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, "Okullarımızda şiddet, artık münferit bir olay değil, toplumsal bir çürümenin en vahim tablosudur" dedi.

'EĞİTİM YUVAMIZ KANA BULANDI'

Eğitimcilerin daha iyi bir müfredatı ve aydınlık yarınları konuşması gerekirken can güvenliğini konuşmak zorunda bırakıldığını vurgulayan Sarıgeçili, "Siverek'te eğitim yuvamızı kana bulayan vahşi saldırı, bizlere acı bir gerçeği bir kez daha tokat gibi çarpmıştır. Öğretmene, okul yöneticisine, eğitim çalışanına el kaldırmanın sıradanlaştığı, eğitim çağındaki çocukların silahlara pervasızca ulaşıp suç makinesine dönüştüğü karanlık bir dönemeçteyiz. Geldiğimiz noktada okullarımızda şiddet münferit eylemler olmaktan çıkmış, toplumsal çürümeyi gün yüzüne çıkarmıştır" diye konuştu.

'CAYDIRICI YASALAR ÇIKMALI'

Yaşam hakkı ve can güvenliğinin anayasal hak olduğuna dikkat çeken Sarıgeçili, "Devlet, caydırıcı yasaları derhal çıkarmalı, okullarımızda güvenlik tedbirlerini tavizsiz bir şekilde hayata geçirmelidir. Kendi memurunu, kendi öğretmenini, kendi öğrencisini korumak, devletin asli görevidir. Siverek'te yaşadığımız bu acı olay, son olmalıdır. Eğitimciler savunmasız ve korumasız bırakılamaz. Bugün Türkiye genelinde bıraktığımız iş, aslında geleceğimize sahip çıkma eylemidir. Can güvenliğimiz sağlanana, caydırıcı adımlar atılana ve güvenli çalışma şartları oluşturulana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sık sık şiddete karşı sloganlarının atıldığı eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.

Haber: Gülşah ATICI - Kamera: Yusuf YILDIZ/Adana,