Öğretmenlerden Eğitimde Şiddete Tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da öğretmenler, Şanlıurfa'daki silahlı saldırıyı protesto etmek için iş bıraktı.

ŞANLIURFA'daki okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından, Adana'da öğretmenler, eğitimde şiddete 'dur' demek için iş bırakma eylemi yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki lisede dün gerçekleşen silahlı saldırıda 16 kişinin yaralanmasının ardından, Adana'daki öğretmenler, eğitimde şiddeti protesto etmek amacıyla iş bırakma eylemi yaptı. Merkez Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan ve şiddet karşıtı dövizler taşıyan eğitimciler adına basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, "Okullarımızda şiddet, artık münferit bir olay değil, toplumsal bir çürümenin en vahim tablosudur" dedi.

'EĞİTİM YUVAMIZ KANA BULANDI'

Eğitimcilerin daha iyi bir müfredatı ve aydınlık yarınları konuşması gerekirken can güvenliğini konuşmak zorunda bırakıldığını vurgulayan Sarıgeçili, "Siverek'te eğitim yuvamızı kana bulayan vahşi saldırı, bizlere acı bir gerçeği bir kez daha tokat gibi çarpmıştır. Öğretmene, okul yöneticisine, eğitim çalışanına el kaldırmanın sıradanlaştığı, eğitim çağındaki çocukların silahlara pervasızca ulaşıp suç makinesine dönüştüğü karanlık bir dönemeçteyiz. Geldiğimiz noktada okullarımızda şiddet münferit eylemler olmaktan çıkmış, toplumsal çürümeyi gün yüzüne çıkarmıştır" diye konuştu.

'CAYDIRICI YASALAR ÇIKMALI'

Yaşam hakkı ve can güvenliğinin anayasal hak olduğuna dikkat çeken Sarıgeçili, "Devlet, caydırıcı yasaları derhal çıkarmalı, okullarımızda güvenlik tedbirlerini tavizsiz bir şekilde hayata geçirmelidir. Kendi memurunu, kendi öğretmenini, kendi öğrencisini korumak, devletin asli görevidir. Siverek'te yaşadığımız bu acı olay, son olmalıdır. Eğitimciler savunmasız ve korumasız bırakılamaz. Bugün Türkiye genelinde bıraktığımız iş, aslında geleceğimize sahip çıkma eylemidir. Can güvenliğimiz sağlanana, caydırıcı adımlar atılana ve güvenli çalışma şartları oluşturulana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sık sık şiddete karşı sloganlarının atıldığı eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.

Haber: Gülşah ATICI - Kamera: Yusuf YILDIZ/Adana,

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güvenlik, Şiddet, Güncel, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 14:22:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.