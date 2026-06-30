Öğretmenlerden Kedisine Sahip Çıkma Hamlesi - Son Dakika
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Öğretmenlerden Kedisine Sahip Çıkma Hamlesi

Öğretmenlerden Kedisine Sahip Çıkma Hamlesi
30.06.2026 09:52
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Zonguldak'ta öğretmenler, yaralı kedi 'Cimcim'i para toplayarak tedavi ettirdi.

ZONGULDAK Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Fatma Karapınar, vücudunda çeşitli kırıkları olan okul çevresinde besledikleri 'Cimcim' adlı kediyi öğretmen arkadaşlarıyla aralarında para toplayıp tedavi ettirdi.

Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Fatma Karapınar, okul müdürü ile birlikte 25 Mayıs akşam saatlerinde okuldan çıkarken bahçeden gelen miyavlamayı duydu. Çalılıkların arasından bir kedinin sürünerek gelmeye çalıştığını gören Karapınar, hayvanın, bir süredir okul bahçesinde besledikleri 'Cimcim' olduğunu fark etti. Fatma Karapınar, acı çeken kediye kayıtsız kalmayıp, taksi ile bir veteriner kliniğine götürdü. Yüksekten düştüğü düşünülen kedinin ön muayenesinde omurilik, kuyruk, kuyruk sokumu ve ayağında kırıklar olduğu tespit edildi. Kedinin tedavi masraflarını aralarında para toplayan öğretmenlerle yarısını karşılayan Fatma Karapınar üstlendi. 26 Mayıs'ta Kurban Bayramı arifesinde ameliyat olan kedi bir süre klinikte tedavi gördü. Daha sonra Mesleki Eğitim Merkezi kazan dairesinde kendisine yer yapılan kedi, burada Karapınar'ın ilgisiyle sağlığına kavuşmaya çalışıyor.

'YÜRÜYEMİYORDU'

Kediyi o halde görünce hemen tedavi ettirmek istediğini belirten Fatma Karapınar, "Okulda öğretmenler yokken, akşam 19.30 gibi işten çıktığımızda okulun bahçesinde çalılıkların arasından bir kedinin miyavlamasını duyduk. Yani bize sesleniyordu. Biraz eğilip baktığımda kediyi gördüm. Yürüyemiyordu, sürünerek yaklaşmaya çalışıyordu. Kediyi o şekilde görünce ben hemen bir koli ayarlayıp yerleştirdim. Taksi çağırıp veterinere götürdüm. Veteriner, omurilik kemiğinde, kuyruk sokumunda, kuyruk ucunda ve ayağında kırık olduğunu söyledi. Muayene etmekte zorlandı, acısı çok olduğu için ağrıdan kendini elletmiyordu. Doktor bayıltarak muayene etmek zorunda kaldı. Röntgenini falan o şekilde çekti. Omurilik kemiğindeki kırıklar iki yana 'V' şeklinde ayrılmış durumdaydı. Platin vidayla birleştireceğini, kuyruğu kurtaramayacaklarını, kesmeleri gerektiğini söyledi. Veterinerdeki tedavisinden sonra en korktukları şeyin gençlik hastalığına yakalanması olduğunu, bağışıklık sisteminin zayıflayacağını söyledi. Arife günü ameliyata aldılar. Yaklaşık 2 saatlik ameliyatın sonunda kedi klinikte tedavi altına alındı. Bayramdan sonraki pazartesi günü de veterinerden aldık" dedi.

OKULUN KAZAN DAİRESİNDE BAKIYORLAR

Kedinin gençlik hastalığına yakalanmaması ve sokakta hayatta kalamayacağı için okulun kazan dairesinde bakımını üstlendiklerini anlatan Karapınar, "Bu süreçte sokağa salınamayacağı için bakıcı aile aradık ama bulamadık. Bulamayınca okul müdürümüzden rica ettik, kazan dairesinde; çocukların ve öğretmenlerin girmediği bir noktada kendisine yer yaptık. O günden beri de hayvana kendi imkanlarımızla bakıyoruz. Bugün kontrollü olarak dışarı saldık, okulun bahçesinde gezdiriyoruz. Kendisi de fazla mesafe yürüdüğünde ayağındaki aksama artıyor. Bayağı topallamaya başlıyor o yüzden de fazla uzaklaşamıyor zaten" diye konuştu.

'HIZLA İYİLEŞİYOR'

Kedinin durumuna kendisinin ve bazı öğretmen arkadaşlarının vicdanının el vermediğini ifade eden Fatma Karapınar, "Tedavi masraflarını, okuldan öğretmen arkadaşların desteğiyle, yarısını ben karşıladım. Yarısını da arkadaşlar karşıladı. O şekilde tedavi masrafını üstlendik. Tedavi masrafı da bayağı bir tuttu aslında ama veterinerimiz de bu konuda oldukça destek oldu. 100 binin üzerinde tutan bir rakamdı bir kısmını kendi üstlendi, almadı. 40 bin liraya kadar düşürdü. Ameliyatını yaptırdık. Kedimiz hızla iyileşiyor, kontrolümüz altında hala bakımını üstlendik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, kedi, Son Dakika

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