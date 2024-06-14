Öğretmenlerin tatil sevinci kamerada! Kağıtları havaya fırlatıp yerlerde yuvarlandılar - Son Dakika
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Öğretmenlerin tatil sevinci kamerada! Kağıtları havaya fırlatıp yerlerde yuvarlandılar

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde karneleri dağıtan ilkokul öğretmenlerinin tatil sevinci dikkat çekti. Son zilin çalmasıyla ellerindeki kağıtları havaya atan, yerlerde yuvarlanan ve koşarak okuldan çıkan öğretmenlerin çektiği klip büyük beğeni topladı.

14.06.2024 15:43  Güncelleme: 15:56
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde karneleri dağıtan ilkokul öğretmenlerinin tatil sevinci dikkat çekti. Son zilin çalmasıyla ellerindeki kağıtları havaya atıp, koşarak okuldan çıkan öğretmenlerin çektiği klip büyük beğeni topladı.

42 BİN 129 ÖĞRETMEN SON DERSİNE GİRDİ

Bursa'da 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bugün çalınan son ders ziliyle tamamlandı. 2 bin 25 okulda 699 bin 229 öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline girerken, 42 bin 129 öğretmen de son dersine girmiş oldu.

YAZ TATİLİ MUTLULUKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu'nda öğrencilerinin karnelerini dağıtarak heyecanlarına ortak olan öğretmenlerin, yaz tatili mutluluğu ise dikkat çekti. Son derz ziliyle ellerindeki kağıtları havaya atan öğretmenler, sınıflarından koşarak çıktı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Öğretmenlerin koşarak okuldan ayrılmaları renkli görüntüler ortaya çıkarırken, o anlar kameraya yansıdı. Öğretmenlerin tatil heyecanı sosyal medyada da beğeni topladı.

Öğretmenlerin tatil sevinci kamerada! Kağıtları havaya fırlatıp yerlerde yuvarlandılar
Kaynak: DHA

Yıldırım, Bursa, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenlerin tatil sevinci kamerada! Kağıtları havaya fırlatıp yerlerde yuvarlandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Emin Erol: bide aglayip sizlarlar öğretmen kadar tatil yapan yok bu ülkede 20 bin tl bile cok bunlara 50 58 Yanıtla
    yavuz d: 44 bin aliyorlar ,,eskiden pazarda limon satip taksicilik yaparlardi 43 19 Gregor Samsa: Sen de olaydın o zaman tutan mı vardı? 17 7 Onur Kaygısız: Öğretmen olaydın ozaman noldu, olmadı mı? Eğitim fakültesi kazanıp bitirip sonra KPSS kazanıp atanmak zor mu geldi? 16 1
  • Turan Okumuş: Çocukları daha iyi anlayabilmek için içimizdeki çocuk ruhunu hiç kaybetmemek lazım.. NeŞeniz daim olsun.. İyi tatiller hocalarım 54 13 Yanıtla
  • Murat Çevre: bunlar mı çocuklara iyi örnek olacak çocuklardan önce kendiler okulu terk ediyor kaçıyor bence 2 ay tatil yapıp bir de üstüne Maaş gerçekten saçma 28 26 Yanıtla
  • Ugur Yıldız: biz şimdi çocuklarımızı bunlara mı teslim ediyoruz ?? 23 31 Yanıtla
    Emir Kozcu: Etme kardeş evde takilin 9 4
  • Ersan Yiğit: Aferin onlara bu hareketleri ile çocuklara okulu sevdiriyorlar galiba 27 14 Yanıtla
  • Emrullah Tetik: Bi kitle var hiç kimsenşn mutlu olmasını istemeyen negüzel klio çekmişler bilinçli olarak yapılan birşey havalarda sıcak onlarda bunalmış. Biri yazmış çocukları bunlaramı emanet ediyoruz diye söylenicek çok şey varda sana söyleyemiyorum ama burda 25 10 Yanıtla
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SON DAKİKA: Öğretmenlerin tatil sevinci kamerada! Kağıtları havaya fırlatıp yerlerde yuvarlandılar - Son Dakika
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