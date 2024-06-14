Öğretmenlerin tatil sevinci kamerada! Kağıtları havaya fırlatıp yerlerde yuvarlandılar

Emin Erol:

bide aglayip sizlarlar öğretmen kadar tatil yapan yok bu ülkede 20 bin tl bile cok bunlara

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yavuz d: 44 bin aliyorlar ,,eskiden pazarda limon satip taksicilik yaparlardi 43 19

Gregor Samsa: Sen de olaydın o zaman tutan mı vardı? 17 7